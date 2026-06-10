◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人の戸郷翔征投手が１０日、楽天戦で今季３勝目を目指して先発し、２年ぶりの完封勝利を挙げた。

戸郷は、１点の援護をもらって上がった初回から２つの三振を奪いながら無失点。２回先頭・黒川に安打を浴びたが後続を抑えた。さらに３―０の５回には圧巻の３者連続Ｋ。

６回には自己最多タイとなる１２個目の三振を奪いながら無失点に抑えた。

さらに６―０の７回に自己最多を更新する１３個目の三振を奪うなど３者凡退に抑えると、８回も３人で料理。今季初めて９回のマウンドに上がり、無失点で試合を締めた。

昨年、不振に苦しみ完投はゼロ。これが２４年８月１４日・阪神戦以来となる９回完封勝利となった。

戸郷は前回、長嶋茂雄さんの一周忌にあたる３日のオリックス戦（東京Ｄ）では２回先頭・紅林への頭部死球により１４球で危険球退場に。先発の仕事ができなかった無念さに紅林への申し訳なさも加わり、「切り替えて目の前の試合しか見ていないですし、しっかり試合をつくることもそうですけど、自分のできることをやっていきたいです」と語っていた。また、「先発としての役割を果たしたいと思います」と燃える思いを口にしていた。