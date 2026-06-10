◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

橋上巨人が”監督代行対決”を制し、セ・リーグ首位に立った。楽天・三木肇監督の休養により塩川達也監督代行とのカード２戦目は、戸郷翔征投手が自身最多１４奪三振を記録し、２年ぶりの完封勝利で３勝目をマーク。打線は先行、中押し、ダメ押しと理想的に点を重ねて圧倒した。チームは今季２度目の６連勝とノリノリだ。

完全に自信を取り戻した戸郷がいた。直球には角度があり、フォークがよく効く。楽天打線に的を絞らせず、面白いように空振りを奪っていった。初回に味方打線がノーヒットで１点を奪うなど幸先のいいスタート。乗るように、前回登板で無念さをにじませた右腕は軽快にアウトカウントを重ねていった。５回まで毎回の１０奪三振。なんと、２０２３年９月８日、中日戦（東京ドーム）で１１三振を奪って以来の２ケタＫとなった。

その前回登板となった３日は、長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の一周忌だった。オリックス戦（東京Ｄ）の２回先頭・紅林に頭部死球を与えて、わずか１４球で危険球退場。相手への申し訳なさと、先発ピッチャーとしての責任感も先行した。「先発としての役割を果たしたいと思います」。色んな思いを胸に秘め、戸郷は腕を振った。

リズミカルな投球に打線が応える。１点リードした３回は泉口の右中間三塁打から佐々木の左前適時打で１点を追加。８、９番の２人が楽天２番手・藤原を打ち砕いた。４回はバッテリー間のミスで３点目を奪った。派手さはなくても、スタメン９人が仕事をまっとうし、目の前の１点を確実に取っていった。この試合から、楽天は三木肇監督の休養により、塩川達也ヘッドコーチが監督代行に就任。巨人の橋上監督代行との「代行対決」が注目を集めたが、５連勝中の橋上巨人が投打で上回った。

先導する戸郷。表情を一切変えず、淡々と投げる姿も、好調時のそれだ。３―０の６回は平良、浅村から三振を奪い、この試合１２個目。２０２２年８月１０日の中日戦（バンテリンドーム）以来で、自身最多タイとなった。味方打線が７回に３点を追加。戸郷は直後のマウンドにも上がると、代打・堀内から見逃し三振を奪って自身最多１３個目をマークした。

８回にはダルベックの２戦連発１１号ソロが飛び出すなど、投打で圧倒した。結局、戸郷は９回を投げ切り１３４球の完封勝利。５安打１４奪三振で３勝目を挙げた。これで引き分け２つを挟んで今季２度目の６連勝。首位の阪神がソフトバンクに敗れたため、巨人がついに、セ・リーグの単独首位に立った。塩川監督代行との「監督代行対決」も橋上巨人が制し、貯金は最多８に更新。どこまで連勝が伸びるか。チームは確実に力をつけている。