おととい、黒部市の黒部川河口付近でクマの目撃情報がありましたが、その姿を写真に捉えた男性に話を聞きました。男性は「びっくりした。クマもびっくりしたようだった」と話します。



野坂和徳さん

「左側のほうからガシャンという音がしたので、何か動物、タヌキか何かが来たのかなと思って見たら、黒っぽい、クマだと」



入善町の野坂和徳さんです。おととい午前4時50分ごろ、野鳥を観察しようと訪れた黒部市荒俣の黒部川河口付近でクマに遭遇しました。





その時の写真がこちら。野坂さんによりますと、体長はおよそ1メートル。クマとの距離は目測でおよそ100メートル離れていたということです。野坂さんは、クマが逃げていくのを確認して持っていたカメラで撮影。野鳥観察のために設置していたテントから、警察に通報しました。野鳥観察が趣味の野坂さんですが、野生のクマを目撃したのは初めてでした。野坂和徳さん「自分もびっくりするし、クマもびっくりしたような感じで一瞬止まって、右手側の土手にゆっくり上っていった」最近、県内の海に近い地域でもクマの目撃情報があったことから警戒していたという野坂さん。野坂和徳さん「海沿いのそういうとこの方がまだいいかなと思ってたんですけど、なかなか今回のこれでちょっとどうしようかなというところですね」今回、この写真を公開したことで「こんな海に近い場所にもクマが来ることを知ってほしい」と話していました。