捜査関係者によりますと、根本容疑者のトラックは工事用車両のうち黄色の「標識車」にぶつかった後、白い作業トラックに衝突したとみられることが分かりました。どのような状況で事故は起きたのでしょうか。



こちらは、きょうの北陸自動車道の事故現場です。路上には今も、タイヤ痕とみられる跡がくっきりと残っていました。



事故が起きたのは、北陸自動車道下り線、魚津インターチェンジの手前です。根本容疑者が運転するトラックは、新潟方面へ走っていました。





ネクスコ中日本によりますと、現場は通常2車線ですが、事故当時は現場のおよそ700メートル手前から左側が車線規制されていました。死亡した土肥さんは黄色の「標識車」の手前に、長森さんはその後ろの作業車との間に立って工事の撤去作業をしていました。現場では、他に3人が作業していたということです。捜査関係者によりますと、根本容疑者のトラックは規制の開始地点で右車線に移りました。車線規制は、事故現場でも続いていましたが、根本容疑者のトラックは現場の手前で左車線に入ったとみられます。そして、最初に黄色の「標識車」にぶつかり、次に白い作業トラックにぶつかったということです。死亡した土肥さんと長森さんが、事故当時どこにいたかはわかっていませんが、この衝突に巻き込まれたということです。警察は、事故の詳しい状況をさらに調べています。