◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人7-0楽天（10日、楽天モバイルパーク)

楽天はこの日の深夜1時に三木肇監督の休養を発表。塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めた初戦は完封負けに終わりました。

初回に先発の古謝樹投手が開始7分、10球を投げたタイミングで治療のため一度ベンチへ下がりました。戻ってきた最初のバッター岸田行倫選手の内野ゴロの間に走者が生還し先制点を奪われます。古謝投手は2回から藤原聡大投手に継投となりました。

3回に佐々木俊輔選手のレフトへのタイムリー、4回に太田光選手が柴田大地投手の投球を後ろにそらし失点してしまいます。

援護が欲しい楽天ですが、巨人先発の戸郷翔征投手を前に打線が沈黙。毎イニング三振を奪われ、5回は三者三振と圧倒されます。

7回にも浦田俊輔選手のタイムリーヒットで得点を追加されると、2アウト1・3塁の場面で再び太田選手が投球をうしろにそらし生還を許してしまいます。その後も追加点を与え、この回一挙3失点。8回にはダルベック選手にダメ押しのソロホームランを放たれてしまい敗戦。楽天は交流戦2勝11敗となかなか勝ち星をつけられずにいます。