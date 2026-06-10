今月5日、魚津市の北陸自動車道で、大型トラックが道路工事の作業員2人をはねて死亡させた事故で、逮捕されたトラック運転手が酒を飲んだことを認めていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は、トラックや衝突された工事用車両の被害状況を確認するなどして事故の経緯を調べています。



吉本記者

「容疑者が運転していたとみられる大型トラックには、ブルーシートがかけられています。 衝突された工事用車両のフロントガラスが大きく破損しているのが確認できます」





きょう午後、富山市内では警察の捜査員と関係者が、押収した大型トラックや道路工事用車両2台の被害状況を詳しく調べていました。工事用車両のうち1台は、前方が大きく変形し、事故の衝撃の大きさがうかがえます。事故を起こしたとして、酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで逮捕、送検されたのは、福島県の会社員、根本宏一容疑者（56）です。根本容疑者は今月5日、酒を飲んだ状態で大型トラックを運転し、魚津市の北陸自動車道の道路工事現場で作業中だった富山市月岡町の長森清さん（57）と立山町宮路の土肥純樹さん（36）をはねて死亡させた疑いがもたれています。事故の後、根本容疑者の呼気から基準値以上のアルコールが検出されていました。警察の調べに対し、根本容疑者は「酒には酔っていなかった」と話した一方で、飲酒したこと自体は認めていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。また、工事現場は左側の走行車線が規制され、根本容疑者のトラックはいったん右側に車線変更しましたが、その後、左車線に入って事故を起こしたということです。警察は、根本容疑者がいつどこで酒を飲んだかや事故の経緯などを調べています。