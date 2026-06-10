◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人7-0楽天（10日、楽天モバイルパーク)

巨人が投打で楽天を圧倒し、交流戦の連勝を「6」に伸ばしました。

巨人は初回、先頭の浦田俊輔選手が死球で出塁すると、盗塁と進塁打で1アウト3塁とチャンスを広げます。ここで、この日3番に入った岸田行倫選手の二ゴロの間に3塁ランナーが生還し、ノーヒットで先制に成功。3回には泉口友汰選手の3塁打から佐々木俊輔選手のタイムリーで追加点を挙げました。

さらに4回には大城卓三選手のヒットなどで1アウト1・3塁とチャンスを作ると、相手捕手の捕逸の間に1点を追加。7回にも2アウトランナー無しからチャンスを作り、浦田選手、松本剛選手の連続タイムリーヒットで得点を重ねます。8回にはダルベック選手がダメ押しのソロホームランを放ち試合を決めました。

先発の戸郷翔征投手は初回から三振を量産。3回まで毎回2奪三振を記録すると、4回には浅村栄斗選手から空振り三振を奪うなど楽天打線を翻弄します。

5回には圧巻の三者連続三振。6回にも2つ、7回にも1つ三振を奪う毎回奪三振の好投。今季最長の8回のマウンドも三者凡退、9回はヒットを出しながらも抑えきり、巨人が7-0で快勝しました。

投打がかみ合った巨人は、引き分けを挟んで6連勝。9回投げきり14奪三振、無失点の好投を見せた戸郷投手は今季3勝目を手にしました。