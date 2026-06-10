自らを「神のお告げの取次者」と名乗っていた男らが逮捕されました。

■助言に従い経営持ち直し…「先生」心酔か

自称“神のお告げの取次者”の村上有容疑者（46）。検察に身柄を送られる際には、笑みを浮かべているようにもみえました。

村上容疑者は19歳の男性を監禁した疑いで逮捕されました。村上容疑者とともに監禁の疑いで逮捕されたのは、奈良県大和高田市の会社役員、辰己勝容疑者（46）とその妻・貴子容疑者（48）、娘の桜容疑者（23）と、高校生で17歳の息子です。

◇

監禁されたのは、辰己容疑者夫妻の19歳の息子でした。

警察によりますと、辰己容疑者夫妻は数年前、自身の会社の経営が悪化した際、“神のお告げの取次者”を名乗る村上容疑者の助言を受けたということです。

その助言に従ったところ経営が持ち直したことから、村上容疑者のことを「有先生」と呼んで心酔していたといいます。

そして、辰己容疑者は、息子を村上容疑者が経営に携わっていたレストランで働かせたということです。息子によると、自身の素行不良を理由に更生のため村上容疑者に預けられたのだといいます。

■「逃げてもまたすぐ捕まるからな」全裸で就寝させるなどしたか

息子は、去年12月にそこから逃げ出し身を隠したといいますが、先月6日、知人の家を転々としていた息子を父親の辰己容疑者が奈良県内で見つけだし、連れ戻したとみられています。

警察によりますと、向かった先は神奈川県横浜市にある辰己容疑者の娘・桜容疑者の自宅。辰己容疑者や村上容疑者らはここで先月6日から8日にかけて、息子を監禁した疑いがもたれています。

自称“神のお告げの取次者”村上容疑者らは、息子を下着姿にして取り囲み…

村上容疑者ら

「謝れ」

「逃げてもまたすぐ捕まるからな」

このように脅し、息子から財布や携帯電話を没収。行動を監視して、全裸で就寝させるなどしたというのです。

その後、父親である辰己容疑者に奈良県に連れ戻された際、息子は隙を見て逃げ出したということです。

この事件をめぐっては、自称“神のお告げの取次者”村上容疑者の親族2人も逮捕されています。

警察は、村上容疑者が辰己容疑者らを精神的に支配していた可能性もあるとみて、事件の詳しいいきさつを調べています。