下落傾向が続くコメの価格。最新のデータでは全国のスーパーの平均価格は3673円となっています。



2025年秋に高値で仕入れた集荷業者は“コメ余り”の懸念を抱いています。



店にかかげられた値下げのポスター。



長岡市でコメの卸や小売りを行う販売店です。



6月から5キロのコメの店頭価格を先月と比べ600円も値下げすることに…





【野上米穀 野上茂会長】「スーパーさんと乱売ありますので専門店としても多少追従していきたいと価格を下げる方向になってきました」全国からコメが消えたコメ騒動から一転、ことしはコメ余りに…こちらの店では民間の集荷業者からの仕入れ価格が下がったことやスーパーなどの動向を踏まえ今月、さらなる値下げを決めました。【買い物客】「きょう久しぶりにおコメを買いに来て安くなっていたのでびっくりして予算が余ったのでこちらも買ってよかったですびっくりしました」農林水産省によると全国のスーパーで販売されるコメの平均価格は先月25日から31日までの1週間で5キロあたり3673円。年明けから下落傾向となっています。まちの人は…＜まちの人＞「ちょっと値段が下がりましたよねだからありがたいなと思います」＜まちの人＞「私たちは安い方がいいけどじゃあ安ければいいというものでもないと思うので…農家さんのかかった費用を考えればだから何が適正なのかは私には分からない」秋に高値でコメを集めた集荷業者は頭を抱えています。新潟市西蒲区にある髙橋屋商店の阿部潤社長です。【高橋屋商店 阿部潤社長】「ご覧の通りあまり在庫が残っていない状況になりますね」去年10月下旬に取材した際は新米の販売が滞り、倉庫はいっぱいに。当時、高値で集荷することのリスクをわかっていながら避けられないジレンマを抱えていました。年明けには倉庫のコメはやや減ったものの、この時点で、在庫は例年の倍近く残っている状態でした。その後、高い仕入れ値の水準には戻らないと見込み、相場より低い価格で何とかすべて売り切ったといいます。【高橋屋商店 阿部潤社長】「諸々全てちょっと決算期またいだりとかはあるんですけど、およそ5000万円くらい、損失を食らいましたね」集荷の競争が過熱していた去年の秋をこう振り返りました。【高橋屋商店 阿部潤社長】「少し国の政策に振り回されたなって思う部分と、ある意味でバブルみたいな状況で…この価格で押し通せるこのまま値段を上げる方向で競争して業界としてやっていけるという根拠のない熱狂に支配されたというか…先々のこと考えて慎重に動くべきだったのかなと思いますね」市場はコメ余り…加えて中東情勢の影響による物価高が直撃。阿部さんは厳しいコメ業界の今後に大きな懸念を抱いています。【高橋屋商店 阿部潤社長】「需要と供給の関係で(米価が)決まるという前提に立てば間違いなく大きく下がる…農家さんの目線で立つと、まだ全く見通しが立っていない中で…いったいどこの誰が買ってくれるのか例年通りおコメが順調に流れるかというとそれは非常に難しいと思うので集めたいけど出荷がなかなか決まらないという状況が非常に不安」再び生産者にしわ寄せがいくのか…コメの価格の下落は家計の支えとなる一方で、今後のコメ作りには影を落とすことになりそうです。