私立恵比寿中学のメンバー・真山りかによる2nd写真集『まちあわせ』（KADOKAWA／7月22日発売）のタイトルと表紙ビジュアルが発表された。

【写真】真山りか、タイの街並みを散策

表紙には、赤いワンピースを身にまとって佇む真山の姿が選ばれた。待ち合わせ場所に一足早く到着していた彼女に声をかけ、振り向いた瞬間のような表情をとらえた一枚となっているという。

本写真集の撮影の舞台はタイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラで羽を伸ばす姿、街中を散策したり電車に乗って旅をしたりする様子など、自然体な真山の表情が収められた。今年で結成17周年を迎える私立恵比寿中学において、結成当初からひたむきにアイドル活動を続けてきた真山の20代最後の節目に刊行される一冊となる。あわせて、初解禁となる水着やランジェリーカットも収録される。

刊行に際し、真山は「今回の2nd写真集は、表紙を選んでからタイトルを決めました。すごく悩みましたが20代もアイドルとして過ごす中で、ファンと皆さんと「次のライブはここ！」と待ち合わせをする機会が多かったので、今回はタイで皆さんと「まちあわせ」です」とコメントしている。

また、発売を記念したお渡し会が東京・大阪で開催されるほか、オンラインサイン会も実施される。

■真山りかコメント今回の2nd写真集は、表紙を選んでからタイトルを決めました。すごく悩みましたが20代もアイドルとして過ごす中で、ファンと皆さんと「次のライブはここ！」と待ち合わせをする機会が多かったので、今回はタイで皆さんと「まちあわせ」です♡

表紙の写真はまさに待ち合わせをして、出会った瞬間のような躍動感を感じています！ 大好きな赤色のワンピースをサラッと着こなせる女性になれて嬉しいです。ぜひ写真で大喜利のように真山の一言目を考えてみてください！（笑）

現在地点を示す一冊になれたらいいなと思って撮影に臨みましたが、想像していたよりもリラックスしていてよく笑っている写真がたくさんあります。水着、ランジェリーとやってこなかった挑戦に対して楽しむ余裕がアイドル経験で生まれたんだなと感じました。彩り豊かな20代を過ごせた証を皆さんに早くお届けしたいです！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）