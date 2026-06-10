次の町長選への不出馬を表明している桑原悠津南町長が、任期中最後の会見を開きました。



■津南町 桑原悠町長

「(町課題について)土台づくりができたと感じているものも複数あります。次の4年、町を良い方向に生かしてもらいたい。」



現在2期目を務めている桑原町長は、「対応すべき課題が山積し体力面・態勢面で難しい」として、次の町長選への不出馬を表明していました。また、リゾート施設『ニュー・グリーンピア津南』について、町議会は5月 条件付きで民間への売却を認める方針を示していて、桑原町長は「譲渡先選定を進めたい」としました。



津南町長選挙は23日告示、28日投開票です。