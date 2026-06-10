札幌の初夏を彩る風物詩・ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りが開幕し、つい先ほどから演舞が始まっています。



大通公園の５丁目と６丁目では「北のふーどパーク」がオープン。



２０２６年も全国の絶品グルメが集結しています。



（長南記者）「きょうから始まるＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り。大通公園の５丁目６丁目にはグルメの屋台が立ち並び、多くの人が訪れています」





祭りの開幕に先駆けてオープンした「北のふーどパーク」は、およそ４０店舗が軒を連ね、全国各地の絶品が味わえます。大通公園６丁目の「餃子エキスポ」ではご当地餃子の店が並びます。名古屋の店では、もちもち食感のぎょうざに自家製の赤みそダレをたっぷりかけます。（長南記者）「濃厚な赤みそのタレがからんでおいしいです。名古屋を感じます」

同じく６丁目の「全国牡蠣小屋」では各地の牡蠣が楽しめます。



知内産の牡蠣を蒸した一品。



味付けは５種類から選べます。

大通公園５丁目ではスイーツも堪能できます。



道産牛乳を使ったカスタードクリームを道産の米粉の生地で包んだクレープです。



（来場者）「ブリュレがカリカリでおいしいです」



（来場者）「最高です」

続いてはカリっとジューシーに揚げたフライドチキン。



仕上げは１５種類のスパイスです。



来場者は甘いものから辛いものまであらゆる味を楽しんでいました。



（来場者）「好きなものがいっぱいあってうれしいです」



（来場者）「まだまだ行きます。まだ向こうもあるので行きたい」



食べて楽しむＹＯＳＡＫＯＩ。



踊りとともに祭りを盛り上げています。