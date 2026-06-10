子ども達が通う小学校が、ある日突然、攻撃されたら。これは海外の話ではありません。戦時中、菊池市で起きた事実を今に伝える貴重な証言と記録です。

【写真を見る】「今から81年前、みんなの学校が空襲された」今も残る銃撃の痕 埋もれかけている記憶をつなぐ 熊本・菊池

学校沿革史に記された”空襲”の記憶

熊本県の菊池市立菊之池小学校です。学校の歴史がつづられた「学校沿革史」に、ある記録が残されていました。

【昭和二十年五月十四日空襲。銃撃を受く。相当の被害あり】

今から81年前、アメリカ軍機による数百発の機銃掃射が、学校を襲ったというのです。

数少ない証言者 91歳の卒業生

戦後、校舎は建て替えられ、その痕跡は残っておらず、この事実は知る人はあまり多くいません。

菊之池小学校の卒業生、91歳の笠 妙子さんは、当時のことを記憶する数少ない証言者の1人です。

笠 妙子さん「小学校にしては大きい校舎でした。2階建ての。花房あたりの学校と桁が違うほど整備された学校でした」

「半べそをかいて送り出していた」身近だった特攻隊員たち

当時、学校の南側には旧日本陸軍の航空基地「菊池飛行場」がありました。

笠さん達、小学生にとっても飛行場は身近な存在で、隊員が家を訪ねてくることもあったといいます。

笠 妙子さん「隊員は空を回って羽を振りながら行く。半分べそかいて送り出していた。誰が乗っていたかはわからない。家に来たときは名前を覚えているけど。あの人たちはみんな戦死したんですよね」

学び舎を狙ったアメリカ軍の攻撃

日本では戦況の悪化とともに各地で空襲が相次ぎます。終戦の約3か月前、1945年5月13日と翌14日、菊池飛行場もアメリカ軍から攻撃され、少年兵を含む69人が亡くなりました。

この時、飛行場に近い、菊之池小学校も標的にされたのです。

なぜ、学校が狙われたのか。その理由は今も分かっていません。

笠妙子さん「上からバラバラと戦闘機が低く来る。あまり大きな飛行機ではありません。あれが来て攻撃してきたから防空壕に穴ができていた」

その日は平日、しかし幸いにも…

攻撃があった日は平日でしたが、子ども達は学校にいませんでした。労働力不足を補うため、子ども達は農作業などに従事していたからです。

笠 妙子さん「プワーンと降りてきて、またプワーンと。学校の校舎に誰かおると思って狙ったんでしょうね。でも児童はいなかった」

学校には約700人の児童が通っていましたが、死者はいませんでした。

「僕らの学校が！？」現代の子ども達へ語り継ぐ

この事実を次の世代へ伝える人がいます。菊池飛行場の遺構の保存に取り組む勝又俊一さんです。

この日、飛行場の跡地で勝又さんが熱心に説明をしていた相手は、今の菊之池小学校に通う子ども達でした。

勝又俊一さん「5月14日にみんなの学校を、なんとアメリカ軍が空襲をした。学校にババババと来た」

児童「え？」

今も残る「戦争の痕」

自分たちの小学校が81年前に攻撃されたことを、初めて知りました。

今も銃撃の痕が残る格納庫の基礎部分。

児童「親指ぐらいある。2本入る」

コンクリートをえぐるほどの攻撃が小学校を襲った事実に、子ども達は触れました。

もし、今、攻撃されたら・・・自分事としての受け止め

児童「とても恐ろしくて、逃げれないから怖いです」

児童「もし今、僕たちがいる学校に銃弾が飛んで来たら、恐怖でしかなくて、もしも飛んで来たら、どうしたらいいかも今、分からない」

あの戦争で小学校も標的となりました。

80年以上の時が経ち、埋もれかけていた記憶は、戦場では標的とそうでない場所との線引きが曖昧であったこと、誰もが危険にさらされ得る戦争の現実を突きつけます。