アマチュアボクシング7冠の中山聖也（19＝大橋）が10日、東京・後楽園ホールで行われた所属ジム主催興行内で公開プロテストを受験し、合格した。メインイベント前に合格を伝えられると「ホッとしています」と笑みを広げた。

日本ユース・ライトフライ級王者の末国龍汰（21＝ライオンズ）との公開スパーリングでは、長いリーチを生かした強烈な左ストレートに右カウンターをヒット。本番さながらの打ち合いを最終3回まで披露し、満員の後楽園ホールを沸かせた。「アマチュアとは少し違うと思ったし、ユース王者だがとても強い印象だった」と振り返り「プロのリングで実際やって、お客さんに見せたい思いもあったが、いつも通りできた」と及第点を与えた。

アマ57勝30RSC1敗の超逸材で、近くプロデビュー予定の長男・颯太、次男・鉱一とともに「中山3兄弟」として知られた最強兄弟の三男。28年ロサンゼルス五輪を目指していたが、主戦場としていた51キロ級が五輪階級から外れたためプロ入りを決断。昨年の全日本選手権後に、大橋ジムの大橋秀行会長（61）に電話で入門を直談判した。

同門となる世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18）、同6冠の片岡雷斗（19）とはアマチュア時代に対戦し勝利した。8月19日にフライ級でデビュー戦を予定し、「世界5階級」を掲げる逸材は「無敗で世界チャンピオンを目指す。KOはありきたりなので、自分は一発で倒せるような選手になりたい」と理想像を明かした。

◇中山 聖也（なかやま・せいや）2006年（平18）11月7日生まれ、福岡市出身の19歳。サッカーと並行しながら6歳から地元のスタービーアマチュアボクシングスクールで競技を始める。進学した東福岡高では1年から高校総体3連覇。2年でアジアユース選手権で金メダルを獲得するなど高校6冠を達成。アマ57勝30RSC1敗。男3人、女1人の4人きょうだいの3男。1メートル71の左ボクサーファイター。