お笑い芸人のレイザーラモンHG（50）の妻で、実業家でもあるタレントの住谷杏奈（43）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズで、今月受けた乳がん検査を巡り病院から連絡があったことを明かした。

今月5日の投稿で、毎年受けている乳がん検診で「再再検査になって、去年の写真では見えなかった黒い影が見えるとの事で組織診をしてきました」と報告。結果は2週間後に判明するとし、「今は結果待ちでドキドキ」と心境を明かしていた。

この日はストーリーズに「6月頭に受けた組織診の結果を19日に聞きに来てくださいと病院の予定を組んでくださっていたのですが、先程病院から電話があり、11日に早めて病院に来てくださいとの連絡があったので1週間早まって検査結果を聞きに行くことになりました」と投稿。

「一緒に行こうか？と言ってくれる友達が何人もいて私は幸せ。ドキドキですが1人で挑んでくるよ」と明かし、「何事も早い方がいい また報告するね。何事もありませんように」とつづった。

住谷は乳がん検診でマンモグラフィとエコーを毎年行っていたが、今年は別の医師の勧めでMRIによる検診を受けた。その結果異常が見つかり、元々行っていた病院でマンモグラフィとエコーに加えて組織診も行ったという。