とある事情で、普段は飼い主さんとは別々に寝ている猫さんたち。久しぶりに一緒に寝ようと誘ってみると、愛らしすぎる反応を見せてくれたそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で7.1万回再生を突破し、「可愛すぎる～♡私もこの子達と寝たいよ～」「ホント嬉しそうで幸せが伝わります」といったコメントが寄せられています。

【動画：飼い主のことが大好きな『犬と猫』→久しぶりに『一緒に寝よう』と誘われた結果…尊すぎる反応】

体をキレイにしよう

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』に投稿されたのは、久しぶりに飼い主さんと寝られることになった日の兄猫「レモン」くんと弟犬「ポテチ」くんの姿。一緒に寝る準備として、お散歩で真っ黒になったポテチくんはお風呂タイムです。

自分のお風呂ではないとわかった途端に余裕の表情を見せるレモンくんが見守る中、お利口さんに洗わせてくれたポテチくん。しかし部屋に戻ると駆け回り、遅れてきた怒りを爆発させていたといいます。

甘えん坊兄弟へのお誘い

夜になると、構ってモード全開なままのふたりに左右から挟まれ、飼い主さんは両手にもふもふというなんとも羨ましい状況に。並んでじーっと見つめてきたり、くっついて甘えたり。好きアピールが止まらないようです。

これだけ飼い主さんのことが大好きなふたりであれば当然、一緒に寝るのも大好き！…なのですが、ふたりと暮らし始めてからアレルギーを発症してしまった飼い主さんの症状が落ち着いた時だけしか一緒に寝られないのだそう。そのため、「おいでー！」と久々に誘うと…。

嬉しさが溢れて…

それはもう大喜び！レモンくんは張り切った様子でベッドまでついてきて、ポテチくんもにっこりと笑顔を見せていたそう。表情こそクールなレモンくんですが、喉もゴロゴロと鳴りっぱなしで布団の中に潜ったりと、はしゃいでいるのでしょうか。ふたりともたまらなく可愛いです。

しばらくまったりした後、ポテチくんは飼い主さんの胸元で、レモンくんは足元で眠ったそう。とても幸せな時間を過ごせたご様子の飼い主さんともふもふ兄弟なのでした。

投稿には「本当にレモポテはかわいいな！」「みんなで一緒に寝るっていうのがイベント化してるのめっちゃ楽しそう」「両手にもふもふ…いいないいな～♡」「いつ見ても可愛い兄弟癒されます」「一緒に寝られてよかったね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』では、毛玉兄弟ことレモンくんとポテチくんのほのぼのとした日常の様子が投稿されています。とっても仲良しなふたりの可愛い姿や面白い姿に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。