猫が嫌がる「使いにくいトイレ」の特徴5選

1.サイズが小さすぎる

猫にとって理想的なトイレの大きさは、体の長さの1.5倍以上と言われています。

これよりもサイズが小さいと、トイレの中で体の向きをスムーズに変えることができず、窮屈な思いをすることになります。

また、おしっこやうんちがトイレからはみ出しやすくなるため、猫自身も汚れるのを嫌がってトイレに入ることを避けるようになることもあるので注意しましょう。

2.設置している場所が悪い

トイレが置かれている場所も重要なポイントです。家族が頻繁に行き来するリビングの真ん中や、洗濯機やテレビの近くなど大きな音がする場所は、猫が落ち着いて排泄できません。

野生の時代、排泄中は敵に襲われやすい危険な瞬間だったため、現代の猫も周囲がうるさくて安心できない場所でのトイレは嫌がります。

3.いつも汚れている

個体差はありますが、猫は動物界の中でもトップクラスに綺麗好きな個体が多い生き物です。

そのため、前のおしっこやうんちがそのまま残っていたり、トイレ全体から嫌なニオイが漂っていたりすると、中に足を入れることすら拒否することがあります。

汚れたトイレを放置することは、猫にとってお風呂に入らないまま汚い部屋で過ごすのと同じくらいストレスになります。

4.囲まれすぎている（ドーム型など）

屋根がついているドーム型のトイレは、ニオイが部屋に広がりにくく飼い主にとっては便利です。

しかし猫にとっては、中にニオイがこもりやすく、さらに周囲の様子が見えないため「敵に囲まれて逃げられないかもしれない」という強い不安を感じる原因になります。

特に怖がりな猫は、囲まれた空間を嫌がることが多いです。

5.猫砂が気に入らない

トイレ本体だけでなく、中に敷き詰める猫砂の質や種類も好みが激しく分かれます。

粒が大きすぎて足の裏が痛い、肉球に砂が挟まって歩きにくい、あるいは人工的な香料のニオイが強すぎるなど、理由は様々です。

砂を深く掘る仕草を十分にできないような砂は、猫にとって非常に使いにくいと感じてしまいます。

使いにくいトイレを放置するリスク

使いにくいトイレをそのまま放置してしまうと、単に別の場所でおしっこをされるという問題だけでは収まらなくなります。

猫は不快なトイレを使うくらいなら、限界が来るまで排泄を我慢してしまう傾向があるからです。

このようなおしっこやうんちの我慢が日常的に続くと、体の中に老廃物が溜まり、命に関わる深刻な病気を引き起こす原因になります。

飼い主の気づかないところで愛猫が苦しむことになるため、トイレの不満を無視することは絶対にやめましょう。

初めてでもできるトイレの改善策

理想的なサイズに変える

まずは愛猫の体型に合った大きなトイレを用意してあげましょう。子猫のときは小さくて良くても、成長に合わせて買い替える必要があります。

成長とともに屋根の有無や形状などに好みが見えてきた場合は、好みのものに変えてあげましょう。

猫が中に入ったときに、余裕を持ってクルクルと一回転できるくらいの広さがあるものを選べば、リラックスして正しい姿勢で排泄ができるようになり、失敗も格段に減ります。

静かで安心できる場所に置く

トイレの置き場所は、できるだけ静かで家族の視線が気にならない部屋の隅などに移動させましょう。

ドアの開け閉めが激しい場所や、家電製品の音が響く場所を避けるだけで、猫は安心して用を足せるようになります。

ただし、飼い主の目が届きにくく掃除を忘れてしまうような奥まった場所は避ける工夫が必要です。

こまめな掃除を徹底する

猫が排泄をしたら、できるだけ早く見つけてスコップで取り除いてあげるのが鉄則です。毎日朝と夜など時間を決めてチェックし、常に砂が綺麗な状態を保ちましょう。

また、月に1回は古い砂をすべて捨てて、トイレの容器全体をペット用の洗剤やぬるま湯で丸洗いし、染みついたニオイもしっかりリセットします。

トイレの数を増やす

猫のトイレの数は、家の中にいる「猫の頭数 ＋ 1個」が基本のルールです。例えば猫を1匹飼っているなら、トイレは2個用意するのが理想的です。

おしっことうんちを別の場所でしたいこだわり派の猫も多いため、複数を異なる場所に用意してあげることで、どちらかが汚れていてももう片方で安心して排泄ができます。

好みの猫砂を見つける

もし今の猫砂を嫌がっている様子があれば、別の種類を試してみましょう。一般的に多くの猫は、自然の砂に近い「細かくて軽い鉱物系の砂」を好む傾向があります。

ただし、猫によってお気に入りは異なるため、いくつかの種類を別々のトイレに入れて並べてみて、愛猫がどの砂を一番よく使うか試してみるのがおすすめです。

まとめ

トイレの使いにくさは、猫にとって大きなストレスであり、病気を引き起こす危険な問題です。

愛猫の行動をよく観察し、サイズや場所、掃除の頻度を見直して、好みに合った快適な環境を作ってあげましょう。それが愛猫の健康を守ることにつながります。

(獣医師監修：葛野莉奈)