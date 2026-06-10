今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんのちょっぴり慎重でかわいいひとコマ。

美容学校の先生をしていた投稿主さんの夫さんが、自宅で授業の練習を始めたところ…。部屋の中に現れた「いつもと違う存在」に、猫ちゃんはどうやらただならぬ気配を感じ取った模様です。

投稿はThreadsにて、2.0万回以上表示。1,700件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：美容学校の先生をしていた夫→家で練習を始めたら、『マネキンの頭』を見た猫が…「めっちゃ伸びてるｗ」】

遠くからそろり…首だけ伸びるはっさくちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「はっさく」さん。登場したのは、猫のはっさくちゃんです。

投稿によると、3年前、投稿主さんの夫さんは美容学校の先生をしていたそう。授業で教えるため、自宅で練習を始めたところ、そこにはカット練習用と思われるマネキンの頭が。髪を整えられた練習用の頭。そして、少し離れた場所には、その様子を見つめるはっさくちゃんの姿があったそうです。

はっさくちゃんは、廊下の向こうからじっと様子をうかがっていた様子。体は前に出きらないのに、首だけがにゅーんと伸びていて、まるで「え、それ…なに？」とでも言いたそうだったみたいです。

このときのはっさくちゃんはかなり腰が引けていた模様。これ以上近づくことができず、首を伸ばすしかなかったのだとか。その腰の引け具合は、投稿主さんも「こんなに伸びるの…」と思うほどだったそうで、そのシルエットはイタチのようにも見えたとのこと。

前足はその場に残したまま、しかし視線だけはしっかり練習用の頭へ。怖いけれど気になる、気になるけれど近づけない。そんな猫らしさがにじみ出ています。

生首を見つめる真剣なまなざし

はっさくちゃんにとっては、家の中に突然現れた不思議な存在。しかも人の顔が置かれているとなれば、警戒してしまうのも無理はないのかもしれません。遠くから首を伸ばして確認する姿は、少しビビりながらも好奇心には勝てない猫そのもの。「安全確認だけはしておきます」と言っているようにも見えて、思わず笑みがこぼれますね。

そんな、はっさくちゃんの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「お猫様の首、めちゃのびてる！」「恐る恐る…が伝わって来ました」「めちゃくちゃ可愛いですね」などの声が多く寄せられていました。腰は引けているのに、気になって首だけ伸びてしまうはっさくちゃん。そんな絶妙な距離感に、猫らしい慎重さと愛らしさがぎゅっと詰まっていました。

Threadsアカウント「はっさく」では、猫のはっさくちゃんとかぼすちゃんとの日常が投稿されています。何気ない暮らしの中で見せる、ちょっと慎重で愛らしい表情に癒やされる人も多そうです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「はっさく」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。