NGT48の元メンバーで、モデルの川越紗彩(かわごえ・さあや)が、15日にデジタル写真集「なんとかなるかも」を発売することを発表した。



【写真】プルンと秘蔵カット 谷が強調されてすごいことに

川越は2000年10月14日生まれ。茨城県出身。18年にNGT48の2期生として活動を開始した。シングル6作連続選抜入りをし、24年2月末にグループを卒業。現在はインフルエンサー、モデルとして活動している。



昨年10月14日の25歳の誕生日には、自身初写真集「なんとかなるなる」を発売。初挑戦のランジェリーカットなどで好評を博したことで、約2万枚におよぶ本編未収録の極秘カットからオールアザーカット版となる「なんとかなるかも」発売につながった。



1st写真集では恥ずかしくて掲載できなかったカットから、川越自身が「デジタルなら見せてもいいかも」と思えた大胆なカットをセレクト。自慢のバックショットを多数収録し、布面積の少ないランジェリーや水着カットを中心に構成されたグラビア色の強い作品となっている。



川越は今回のアザーカット版について「1st写真集には入りきらなかったお気に入りのカットや、ここでしか見られない特別な写真をたくさん詰め込んだ一冊になっています！」とアピール。「『なんとかなるなる』を楽しんでくださった方にも、これから初めて見てくださる方にも、ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです！『なんとかなるかも』も、沢山の方に愛していただけますように！」とコメントしている。



（よろず～ニュース編集部）