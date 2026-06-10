女優の恒松祐里(27)が9日、自身のインスタグラムを更新し、ZOZOマリンスタジアムで開催されたプロ野球交流戦「ロッテ－中日」戦でのセレモニアルピッチについての思いを明かした。



【写真】マンダロリアンに声をかけられ思わずキュンとする恒松祐里

この日は映画「スター・ウォーズ」シリーズをテーマとするイベントデー「STAR WARS NIGHT」として開催され、同シリーズの大ファンである恒松に白羽の矢が立った。



恒松は「スター・ウォーズの日」にちなんだ背番号「54」のユニホーム、公開中の「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」に登場するキャラクターであるグローグーの耳のカチューシャを着けてマウンドに立った。なお、5月（May）４日（Fourth）は、劇中で使われる言葉「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを）」にちなんで「スター・ウォーズの日」とされている。



大きく振りかぶってからの投球は残念ながらワンバウンド。しかし、捕手の構えたところにしっかりと収まるコントロールの良さだった。



セレモニアルピッチは初体験だったという恒松。インスタでは「お話をいただいてから野球をやっていた友達に1時間半みっちり1から教えてもらいました おかげでまっすぐ投げる事が出来ました!」と胸を張った。インスタには友人との練習とみられる動画も掲載しており、この時はしっかりとノーバンのストライク投球。バックネットの壁に当たったボールがまっすぐマウンドに戻ってくるほどだっただけに「ギリギリのところでワンバンしてしまったので、またいつかリベンジしたいです」と再登板を熱望していた。



さらに「野球に触れる事が初めてだったのですが、楽しくて楽しくて！またプライベートでも観戦しに行きたいと思いました」とすっかりハマった様子。「人生初のセレモニアルピッチ 大好きなスター・ウォーズとコラボした特別な試合に呼んでいただけて光栄でした。」と感謝していた。



（よろず～ニュース編集部）