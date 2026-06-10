フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇した羽生結弦さんが、人気デュオ「ゆず」と初共演を果たした。発生から１５年がたった東日本大震災のＮＨＫ震災伝承ソング「幾重」に合わせて、スケートを披露。１０日までに仙台市内のアイスリンクで収録を公開し、取材に応じた。以下、一問一答その４。

―昨年の７月にこの会場のオープンを祝うアイスショーで滑った。今回何か違いは。

「当時は明るくて、今回は照明もあって暗くて。完全にアイスショーバージョンのリンクで滑らせていただいたので、全然雰囲気が違いました。暗闇の中で独りぼっちだなって思うようなシーンがあったり、逆にそこから明るくなって、自分自身も未来を感じながら滑るようなシーンがあったり。いろんなことを、あの時とは違っていろんなシーンの展開を感じさせていただけたなとは思います」

―被災後に生まれた世代が１６歳になる。震災を知らない世代がこれから増えていく。

「先ほども言ったように、つらい思いをそのまま伝えたいとは思いたくない。思ってはいないんです。正直、つらい記憶とかつらい思いって、僕らだけがあればいいと思っていて。それを無理やり提示することが伝承ではないと僕は思っています。だから、こんなことがあったよ、こんなつらい思いがあったよって、伝えていくのはいいのかもしれないけど、そこで悲しくなるようなことはしたくない。だけど、こうやって、こういうことがあったから、命を守る行動を学んだんだよって、こういうことがあったから、こういう風にすれば命を守れるようになったんだよっていうことだけは伝えていくべきだというか。それだけでも残っていくべきなのかなと僕は思っています。その記録として、いろんな災害があったことは残すべきだとは思うんですけど、知らない世代にちゃんと残ってほしいことは、僕らが学んだことだけだと思うんですよ。それさえちゃんと残っていれば生きていけると思うので。僕が阪神淡路大震災が起きる１か月前ぐらいに生まれているんですけど、それがきっかけで、いろんな耐震基準が変わっていって、建築の基準が変わってきた。そのおかげで、きっと３・１１の時に倒壊した建物が少なかったんだと思いますし、そうやって僕らもきっと守られたんだと思うんですよ。それを知っているから、おかげで守られたんだな、僕ら命を守ることができたんだなって思えていると思うんですよ。だから、それと同じように、３・１１があったからこうやって逃げることができたとか、防波堤であったり水門であったり、いろんなものができて。ここには住居を建てちゃいけないよという境界線とか、いろんなものができてしまって、景色は変わってしまったかもしれないけれども、その景色が変わったことによって、いろんなものが守られているんだよということ。どんどん伝わっていったらいいなと思います」（終わり）