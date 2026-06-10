サウナ“西の聖地”湯らっくす、福岡進出でなんと「男女共用サウナ」誕生へ…計画発表＆呼びかけ
サウナの西の聖地とも呼ばれる「湯らっくす」（熊本市、共栄観光株式会社）が、福岡市に2号店をオープンすることを明らかにし、9日からクラウドファンディングを開始した。
【画像】男女が一緒にサウナを利用するイメージ
「湯らっくす福岡店」を福岡市中央区今泉に立ち上げる。浴場が一つで、都市部では貴重な男女共用サウナに挑戦するという。今夏オープン予定で、開業応援を呼びかける。
「熊本の湯らっくすをただ福岡に持っていくのでは、意味がありません。私たちが2号店で挑戦するのはマケイクサ」だとし、「カップルや仲間同士もちろんソロ客も満足できるようにホッとできる場所を多めにつくりました。賑わいのあるメインサウナとは対照的な、静かに自分と向き合うためのサウナも。エンターテインメント性よりも、内省性・回復・再集中を重視し、利用者が自分のペースで入室・退室できる構成としています」と予告。クラウドファンディング募集は、7月31日まで。
■代表コメント
福岡の皆さまに愛される施設を目指し、現在準備を進めています。
クラウドファンディングを通じて、一人でも多くの方にこの挑戦を知っていただき、一緒に湯らっくす福岡を育てていただければ幸いです。
湯らっくす2号店のコンセプトは「諸行無常を感じるサウナ」です。「マケイクサ」という言葉を使いましたが、湯らっくす2号店は、私が愛してやまない映画『七人の侍』から強い影響を受けています。勝つための戦いではなく、守るための戦い。完成された英雄ではなく、不器用で未完成な人間たちが、それでも踏ん張る物語。その姿に、自分自身を重ねています。
“マケイクサ”に挑む仲間を集めるんだから、一般的なリターン一覧として並べるだけでは面白くない。 そこで、リターンを映画『七人の侍』の登場人物になぞらえた「7つの役割」として再定義してみました。自らの性格やスタンスに合わせて、「どの侍としてマケイクサに参戦するか？」選んでみてください。
リターン品にプレオープン時に使用できる入場券がありますが、現時点でプレオープンの日程は確定しておりません。オープン前に5日間のプレオープン期間を設ける予定です。日程が確定していないことをご了承の上、ご支援いただけますと幸いです。
【画像】男女が一緒にサウナを利用するイメージ
「湯らっくす福岡店」を福岡市中央区今泉に立ち上げる。浴場が一つで、都市部では貴重な男女共用サウナに挑戦するという。今夏オープン予定で、開業応援を呼びかける。
「熊本の湯らっくすをただ福岡に持っていくのでは、意味がありません。私たちが2号店で挑戦するのはマケイクサ」だとし、「カップルや仲間同士もちろんソロ客も満足できるようにホッとできる場所を多めにつくりました。賑わいのあるメインサウナとは対照的な、静かに自分と向き合うためのサウナも。エンターテインメント性よりも、内省性・回復・再集中を重視し、利用者が自分のペースで入室・退室できる構成としています」と予告。クラウドファンディング募集は、7月31日まで。
福岡の皆さまに愛される施設を目指し、現在準備を進めています。
クラウドファンディングを通じて、一人でも多くの方にこの挑戦を知っていただき、一緒に湯らっくす福岡を育てていただければ幸いです。
湯らっくす2号店のコンセプトは「諸行無常を感じるサウナ」です。「マケイクサ」という言葉を使いましたが、湯らっくす2号店は、私が愛してやまない映画『七人の侍』から強い影響を受けています。勝つための戦いではなく、守るための戦い。完成された英雄ではなく、不器用で未完成な人間たちが、それでも踏ん張る物語。その姿に、自分自身を重ねています。
“マケイクサ”に挑む仲間を集めるんだから、一般的なリターン一覧として並べるだけでは面白くない。 そこで、リターンを映画『七人の侍』の登場人物になぞらえた「7つの役割」として再定義してみました。自らの性格やスタンスに合わせて、「どの侍としてマケイクサに参戦するか？」選んでみてください。
リターン品にプレオープン時に使用できる入場券がありますが、現時点でプレオープンの日程は確定しておりません。オープン前に5日間のプレオープン期間を設ける予定です。日程が確定していないことをご了承の上、ご支援いただけますと幸いです。