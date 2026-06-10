BSよしもと『営業-1』取材に豪華芸人ズラリ サバンナ高橋は八木の“底力”に期待「全部枯れてから、何が出てくるか」
BSよしもと『営業-1グランプリ2026上半期スペシャル』収録後囲み取材が10日、都内で行われた。サバンナ（八木真澄、高橋茂雄）を筆頭に、豪華芸人がズラリとそろった。
【写真】取材では珍しい？椿鬼奴＆グランジ大夫妻が笑顔
収録では、番組お馴染みのメンバーに加えて初参戦となる、たくろう、ドンデコルテ、ツートライブらによる営業最前線のリアルな裏話トークに加え 「営業-1グランプリ全国ツアー開催」の重大発表も。さらに、FP1級の資格を持つサバンナ・八木真澄による、かつみ▼（ハート）さゆりの「推定年収ガチ分析」が繰り広げられた。
囲み取材にはそのほか、かつみ（かつみ・さゆり）、トータルテンボス（藤田憲右、大村朋宏）、椿鬼奴、平成ノブシコブシ（吉村崇、徳井健太）、とにかく明るい安村、西代洋（ミサイルマン）、大（グランジ）、スリムクラブ（真栄田健、内間政成）、ガクテンソク（よじょう、奥田修司）、ジャングルポケット（おたけ、太田博久）、ツートライブ（たかのり、周平魂）、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）、コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）、ダブルヒガシ（大東翔生、東良介）、フースーヤ（谷口理、田中ショータイム）が出席した。
リレー方式で感想を求められる場面では、八木が「本もグッズもできました。広がってきたので、すごいありがたいです！」と切り出すと、かつみが続けて「営業−1で頑張ることで、仕事が増えて。テレビとかコマーシャルが増えたりするので、すごい大事な番組ですね」とまっとうなコメント。
鬼奴は大との夫婦共演となったが、スタッフから「夫婦部門があったら1位にしたい」との言葉を受け取ったと明かし「かつみさゆりさんいらっしゃるので、2組で争いたいと思います」とニヤリ。続く大は「頑張ります（笑）！」とだけ話し、笑いを誘っていた。
また、八木の営業トークが話題になった際には、八木が「3本くらい前から…（厳しい）」と口にする一幕も。これには、高橋が「ここからが八木さんの真骨頂。全部枯れてから、何が出てくるか」と期待を寄せていた。
番組は、7月5日午後1時から放送される。
【写真】取材では珍しい？椿鬼奴＆グランジ大夫妻が笑顔
収録では、番組お馴染みのメンバーに加えて初参戦となる、たくろう、ドンデコルテ、ツートライブらによる営業最前線のリアルな裏話トークに加え 「営業-1グランプリ全国ツアー開催」の重大発表も。さらに、FP1級の資格を持つサバンナ・八木真澄による、かつみ▼（ハート）さゆりの「推定年収ガチ分析」が繰り広げられた。
リレー方式で感想を求められる場面では、八木が「本もグッズもできました。広がってきたので、すごいありがたいです！」と切り出すと、かつみが続けて「営業−1で頑張ることで、仕事が増えて。テレビとかコマーシャルが増えたりするので、すごい大事な番組ですね」とまっとうなコメント。
鬼奴は大との夫婦共演となったが、スタッフから「夫婦部門があったら1位にしたい」との言葉を受け取ったと明かし「かつみさゆりさんいらっしゃるので、2組で争いたいと思います」とニヤリ。続く大は「頑張ります（笑）！」とだけ話し、笑いを誘っていた。
また、八木の営業トークが話題になった際には、八木が「3本くらい前から…（厳しい）」と口にする一幕も。これには、高橋が「ここからが八木さんの真骨頂。全部枯れてから、何が出てくるか」と期待を寄せていた。
番組は、7月5日午後1時から放送される。