みなさんは「あたまの形外来」という診療科聞いたことありますか？ 頭の形を乳幼児のうちに整える診療科で県内の公的病院では、富山大学附属病院に続き、先月には県立中央病院にも開設されました。寝姿勢の癖によっても影響を受けるという頭の形、どんな治療をするのか、森本記者のリポートです。



森本記者

「『赤ちゃんの頭の形外来』。乳児の『頭』の『形』に特化した外来ということですが、親御さんの関心はどれくらいあるのでしょうか」





記者「赤ちゃんの頭の形外来」という言葉を知っていますか？」保護者「知らないです」記者「お子さんの頭の形を気にしたことは？」保護者「寝ている時に同じ体勢にしたままにしない（ようにしていた）」保護者「知っています。興味はあるけど（うちの子の頭の形は）意外ときれいかなと」中にはこんなお子さんも。ヘルメットを被った赤ちゃんの保護者「SNSで知っていて、サイトを調べたら病院が出てきた。結構、寝る子で絶壁気味だったので（頭の形を）治してあげたいなと」気になる人は気になる「頭の形」。この頭の形を、まだ骨が柔らかい乳幼児のうちに補正し整える、それが「赤ちゃんの頭の形外来」です。先月、県立中央病院に新設されました。県内の公的病院では、2022年に富山大学附属病院が先駆けて開設していて、県立中央病院は2か所目です。富山県立中央病院 藤田修平小児科部長「赤ちゃんを今は仰向けにして寝かせることがほとんどなんですけど。1990年代の後半から欧米で始まって、その後日本にも（うつぶせ寝による）突然死を予防するために、なるべく仰向けで寝かせようというキャンペーンが始まりました。そうすると頭が凹んできてしまう。いわゆる絶壁頭。頭が変形するというのが（この頃から）出てきています」補正に使うのは、専用のヘルメット。頭のゆがみ方や程度など、ひとりひとりのゆがみに合わせてオーダーメイドで作ります。藤田医師は、首が座る生後3か月から4か月ごろから始めて、早ければ2、3か月で効果が望めるといいます。富山県立中央病院 藤田修平小児科部長「ヘルメット矯正を絶対しなくてはいけないわけではなくて、何か子育てや育児の不安の解消になればという意味でも（外来を）やっていますので、お気軽に受診していただいて大丈夫です」総合病院の受診には紹介状が必要ですが、実際にどんなふうに診察するのか、2023年から治療を始めている富山市のクリニックを訪ねました。草開医師は、これまでおよそ260人の乳児を診察してきたといいます。この日、クリニックを訪れたのは生後4か月の女の子。すでに治療を始めていて、今回が2回目の受診です。まずは頭の形を計測して、前回の診察からの変化を確認します。くれはキッズクリニック 草開祥平院長「頭の長さを測って、前回と大体横ばいですね」ゆがみが強い場合には、ヘルメットで治療しますが、草開医師によれば、ほとんどの頭のゆがみは、赤ちゃんへの声掛けや寝かせる向きを定期的に変えることで自然と改善するそうです。保護者「今はそんなに気にならないけれど、この後もっと変形していったら嫌だなという気持ちが強い」くれはキッズクリニック 草開祥平院長「頭の同じところに重さがかかっていると変形してしまう。向きを整えてもらう、うつぶせにしたり左向きにしたり」くれはキッズクリニックでは、ヘルメットを使った治療は受診患者の15％ほど。それ以外はヘルメットを使うことなく治療しています。保護者「吸引分娩だったので、その時に頭が伸びてしまった状態で生まれてきたので、そこから頭の形に対する心配があった。説明をちゃんとしていただいたので、ヘルメットをすることによってどれくらい改善するかとか、夏場の赤ちゃんの負担とか知ることができたので、それを参考にどうしていくかを考えたい」くれはキッズクリニック 草開祥平院長「斜めの変形がある（斜頭）割合が5割弱。成長していって斜頭が残る割合は2歳で3％くらい。よくあることなので、そんなに心配しすぎなくてもよい。ただ変形の中でも重症度があるのと、向き癖だと思っていたら実は他の病気だったということがある。それがないかどうか確認することが大事」何かと不安もある子育て。気になる方は、まずはかかりつけの小児科医などに相談してみてください。受診することで病気の早期発見につながる場合もあるそうです。一人で悩まず、まずはかかりつけの小児科に気軽に相談してみてください。