診察を受けた患者のカルテを病院間で共有する取り組みが、県内で初めて今年4月から高岡市など県西部3つの市からなる「高岡医療圏」で行われています。



患者を病院の枠組みを超えて診療するという動き、現場の医師からも期待の声が上がっています。梅本記者がお伝えします。



「アレルギーは何もないですね。あと既往歴とかみた時、既往歴も白内障程度ですね」



成瀬隆倫医師です。高岡市の急患医療センターで月に1回、患者の診療に当たっています。





ことし4月に始まった高岡医療圏のカルテ共有システムに期待を寄せる1人です。成瀬隆倫医師「この人、こんな病態を持っておられるなということがわかると、治療の時に非常に安心感があるということですかね。安全な治療が行えるということだと思います」高岡市、射水市、氷見市の公的病院と高岡市の急患医療センター、あわせて7つの医療機関が連携するこのシステム。名前は「家持あんしんネット」。本来、医療機関ごとに管理する患者の検査結果や処方されている薬などのカルテの情報を、この7つの医療機関で共有するというものです。いわば7つの医療機関が「ひとつの巨大な病院」となるイメージ。県内ではこの高岡医療圏が初めての試みです。ここ急患医療センターは、夜間や休日の急患診療を担当しています。患者は休日で1日80人前後、インフルエンザの流行期には400人になることもあるといいます。急病患者なので、ほとんどが初診。診察も地域の医師が当番で担っているため、患者の情報は「ほぼゼロ」です。成瀬さんは、システムの導入で、急病診療でも、それぞれの患者により適した治療ができると考えています。成瀬隆倫医師「やっぱり医者がみたいのは、この主治医が何を考えてどうしてこの処方をしたのかという、その経過いわゆるカルテを見たいんですよね」本来、カルテは患者の個人情報。システムを利用するには事前の同意手続きが必要です。現在、およそ100人が登録しているということです。高岡医療圏地域医療連携システム協議会会長白崎文朗・高岡市医師会会長「医療情報の共有がないと、例えば同じ検査を何回もしなきゃいけない、あるいはですね、情報がないから治療の開始が遅れてしまうということが起こってしまうかなと思っています。高岡医療圏にある病院がひとつの病院みたいなかたちで患者さんを支えていくというような仕組みになるかというふうに思っています」先週、包括緩和ケア病棟の廃止と急性期医療に特化することを明らかにした厚生連高岡病院。こうした思い切った転換も、このカルテ共有システムがあればこそ可能だと言えます。厚生連高岡病院 原拓央副院長「例えば、厚生連高岡病院からよその施設（公的病院）へ急性期が終わって移られた時に（カルテの）閲覧可能な施設へ行っていただければ、当院で治療した経過であるとか、それから投薬内容だとか画像とかそういったものをいつでもみていただけるというメリットは大きいのではないかと思います」高岡市医師会は、地域医療の効率化だけでなく、地震など災害医療も視野にシステムの普及を図りたい考えです。高岡医療圏地域医療連携システム協議会会長白崎文朗・高岡市医師会会長「石川県では県内、石川県全体的にこのような利用情報を共有できる仕組みがあって、例えば能登の患者さんが加賀の病院で診療できたということも聞いています。これからひとつひとつ積み上げていって、この高岡でできた動きを県内に広げていければというふうに私は思っています」高岡医療圏以外に広げるのは、システムの違いからすぐには難しいものの、地域医療の新しい仕組みとして挑戦が続いています。