◇交流戦 日本ハム4―2ＤｅＮＡ（2026年6月10日 エスコンＦ）

「交流戦男」こと日本ハム・水谷瞬外野手（25）が躍動し、今季最長を更新する6連勝の立役者となった。

まずは1-2で迎えた5回に同点の2号ソロ。2死無走者から石田裕の初球カーブを捉え、打った瞬間に本塁打を確信する完璧な当たりだった。左中間越えに運び、「ただいまパイナポー！まだまだ行きます。現場からは以上です」とコメントも弾んだ。

4月19日の西武戦で送球が左手首に直撃。「左尺骨遠位端骨折」と診断されて離脱しており、これが3月27日のソフトバンクとの開幕戦以来のアーチとなった。

「まだまだ行きます」と予告した通り、試合を決めたのも水谷の一振り。2-2の7回1死二、三塁の好機で、2番手・中川虎から左前へ適時2点打を放った。代走・矢沢と交代してベンチに戻る際には新庄監督と力強くハイタッチをかわした。

24年の交流戦では歴代最高打率.438をマークしてＭＶＰを獲得。昨季は春先の不振で出遅れたが、交流戦初戦で1軍に昇格すると16試合に出場して打率.300、3本塁打、5打点と奮闘した。球界屈指の「交流戦男」が今年も真価を示した。

守っては先発の加藤貴之が7回を2安打無失点の好投。田中、柳川とつなぎ、加藤貴は6勝目を挙げた。

▼日本ハム加藤 今回も（田宮）裕涼のリードのおかげで7回まで投げることができました。5回に逆転を許してしまいましたが、すぐに反撃してくれた野手陣に感謝したいです。