【SSFF】佐々木久美、ショートドラマの未来に期待 「熱い思いが世の中に広がるきっかけに」
元日向坂46の佐々木久美が10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）アワードセレモニーに登場。クリエイターにメッセージを送った。
【全身ショット】きれい…黒いタイトワンピースを着た佐々木久美
夢を諦めないクリエイターに向けたコメントを求められた佐々木は「ショートドラマにしかできない表現の仕方、幅や未来が広がっていると思うので、熱い思いを胸に持ってらっしゃると思うので」と想像。続けて「（この企画を通して）みなさんの熱い思いが世の中に広がるきっかけになったらなと願っております」とほほ笑んだ。
同セレモニーは、米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭。28回目となる今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。”カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる”。今年の映画祭は、そんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。
【全身ショット】きれい…黒いタイトワンピースを着た佐々木久美
夢を諦めないクリエイターに向けたコメントを求められた佐々木は「ショートドラマにしかできない表現の仕方、幅や未来が広がっていると思うので、熱い思いを胸に持ってらっしゃると思うので」と想像。続けて「（この企画を通して）みなさんの熱い思いが世の中に広がるきっかけになったらなと願っております」とほほ笑んだ。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。