◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―中日（１０日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテのドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が先発し、自己最短タイの３回を投げて自己ワーストの９安打、１０失点でＫＯされた。５月３日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる３勝目はならず、防御率は５・２５に悪化。降板後は「立ち上がりからこのような展開になってしまい申し訳ないです」と謝罪した。

初回、先頭の岡林に四球。鵜飼に左翼線へ適時二塁打を許して先制された。阿部の四球などで２死一、二塁から細川に２点二塁打。なおも２死二塁で石川昂に４号２ランを浴びて、この回に５点を失った。

２回はサノーの中犠飛で１失点。３回は石川昂の左前安打などで１死満塁のピンチを招くと、鵜飼に５号満塁弾を打たれた。４回のマウンドには上がらずに、２番手の八木と交代。中日のドラフト２位で大学ジャパンではチームメートだった桜井（東北福祉大）との投げ合いを楽しみにしていたが、先に降板することとなった。

１試合１０失点は球団新人ワーストタイ 新人の毛利（ロ）が１０日の中日戦で３回９安打１０失点。球団新人の１０失点は５０年４月２８日南海戦の荒巻淳、７６年１０月７日日本ハム戦の田中由郎、００年８月１５日日本ハム戦の清水直行に次いで４人目のワーストタイ。