片山友希「辛くても人生を悲観しない主人公に、自分を重ねて入り込めました」

木村太一監督の母親の実話をもとに描いた映画『FUJIKO』で、主人公・富士子を演じた片山友希さんにインタビュー。本作への想いや、役との共通点について聞いた。

富士子を演じている期間は、人生で一番くらいに絶好調で

1970年代の日本を駆け抜けた一人の女性をたくましく描く映画『FUJIKO』が公開される。木村太一監督の母の人生をもとに、MEGUMIさんが制作に携わったこの物語。出産と離婚を経て、シングルマザーとして仕事に子育てに…、何より生きることそのものに没頭した主人公・富士子を演じるのは片山友希さんだ。

「時代や境遇は違うけれど、台本を読んだ時にめっちゃ共感できたんです。富士子は離婚して一人での子育ては試行錯誤だし、仕事もうまくいかないけどまったく人生を悲観していない。私も京都から上京して大変だった時期があったけどなんとか生きてこられたなと思い出しました。それを初対面で監督に話したら『そういう気持ちがある人に演じてほしい』って言われました。実際、モデルとなった監督のお母さんに会ってみたら少し私の家族に似てる（笑）。なんやろ…年齢や立場の垣根がなくてフラット。そこでまた親近感がわいて、役に入り込めました」

働く女性や、シングルマザーへの風当たりも今より強かった時代。その中で富士子は喫茶店から賭場の調理師、保険外交員と職を変え、しなやかに荒波を乗りこなしていく。

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「泣いて、時には絶望して…もちろん女性に不利だった時代背景もあるし、確かにハードな人生だけど、暗い話にはしたくない。カッコいい映画にしようって監督やMEGUMIさんと話したんです。そのカッコよさの一つがリズミカルな音楽だと思います。監督がイギリスでUKロックを聴きながら育ってきた方だからか、監督独自の音楽センスが全編にわたって生かされているんですよ。特に賭場のシーンは日本らしい画（え）とテンポのいい音楽が重なって、海外の方にも楽しんでもらえそうだなと思ったり。富士子はお父さんの影響でロックが好きな女性なんですけど、私も音楽好きの父の影響で、日常の中でいろんな曲を楽しむ習慣があります。あ、それも富士子との共通点ですね。音楽を通して役に入り込めた部分もありました」

そして音楽とともに映画をいきいきと盛り上げるのが、富士子のカラフルなファッション。

「実は私の母が昔愛用していた髪飾りも小道具に使ってるんです。あと父の仕草の癖なんかも取り入れました。これは家族の物語だから、自分の家族のことも入れたくて」

困難に遭っても、周りの人に支えられ、音楽、服…時代のカルチャーに力をもらいながら立ち上がる。その爽やかでタフな生き方に、やがて観る側も力づけられる。

「だとしたら最高です。私も富士子を演じている期間は、人生で一番くらいに絶好調で…それだけ役にエネルギーがあるということですよね。実際、食べる場面が多いんですけど、全編全力で食べまくってます（笑）。そして富士子の進む先は…それは観てのお楽しみ。きっと、みなさんの物語とも重ねて楽しんでいただけると思います」

片山友希

かたやま・ゆき 1996年12月9日生まれ、京都府出身。石井裕也監督作『茜色に焼かれる』で第46回報知映画賞新人賞、第43回ヨコハマ映画祭助演女優賞などを受賞。近作にドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』ほか。

information

『FUJIKO』

出産のち離婚。昭和をシングルマザーとして生きた一人の女性と家族の物語。YOU、リリー・フランキー、MEGUMI、うじきつよし、竹下景子、イッセー尾形、岸本加世子…と豪華俳優陣にも注目。6月5日よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。