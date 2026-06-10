売春防止法の見直しを議論する法務省の検討会で10日、勧誘行為の処罰について議論が行われ、有識者からは「売る側」にのみ罰則が規定されている現在の制度を改めるべきといった意見があがりました。

売春防止法をめぐっては、新宿の大久保公園周辺での勧誘行為や客待ちが社会問題として指摘されるなか、「売る側」を罰する規定がある一方で、「買う側」を罰する規定がないことなどを疑問視する声があがり、ことし3月から法律の見直しも視野に入れた検討会が始まりました。

10日の検討会では、勧誘行為の罰則規定について議論が行われ、「買う側」も罰するべきだという意見のほか、「売る側」は支援の対象であり、犯罪者として扱うのは適当ではないといった意見があがったということです。

また、一部の繁華街など特定の地域での問題のため、条例で対応するのが適当だという声があった一方で、条例ではSNSで発生する事件になじむか疑問だとの指摘もあったということです。

10日は法定刑についての議論も行われ、出た意見はすべて「引き上げるべき」というものだったということです。

検討会では、自治体や警察などへのヒアリングも視野に、今後も議論が行われます。