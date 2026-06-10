【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは足の裏
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、勝負の行方を左右するもの、大切な身体のパーツ、そして品格や教養が表れる挙動という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
も□□だ
つ□□まず
た□□るまい
ヒント：ゲームなどで、自分が所有していて自由に選べる手段。人間の足の底にある、地面に触れない部分。そして、日常の社会生活の中で見せる一挙手一投足や身だしなみを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちふ」を入れると、次のようになります。
もちふだ（持ち札）
つちふまず（土踏まず）
たちふるまい（立ち振る舞い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、戦略的に残された手元の手札から、健康的な歩行を支える足裏の構造、さらには周囲に洗練された印象を与える美しい所作までを網羅しました。共通する「ちふ」という響きが、自分が優位に立つための隠された可能性、人間特有の進化が生んだ体のメカニズム、内面の美しさが外側ににじみ出るエレガントなマナーを心地よいリズムでつなぎ合わせています。日本語の構造的な面白さを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、勝負の行方を左右するもの、大切な身体のパーツ、そして品格や教養が表れる挙動という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
も□□だ
つ□□まず
た□□るまい
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正解：ちふ正解は「ちふ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちふ」を入れると、次のようになります。
もちふだ（持ち札）
つちふまず（土踏まず）
たちふるまい（立ち振る舞い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、戦略的に残された手元の手札から、健康的な歩行を支える足裏の構造、さらには周囲に洗練された印象を与える美しい所作までを網羅しました。共通する「ちふ」という響きが、自分が優位に立つための隠された可能性、人間特有の進化が生んだ体のメカニズム、内面の美しさが外側ににじみ出るエレガントなマナーを心地よいリズムでつなぎ合わせています。日本語の構造的な面白さを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)