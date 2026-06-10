【2026年春アニメ】「実写化を期待したいと思う作品」ランキング！ 2位『日本三國』を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女300人を対象に、2026年春放送開始のアニメに関するアンケートを実施しました。その中から、「実写化を期待したいと思う作品」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『日本三國』です。文明崩壊後の日本が3つの国に分かれ、再び統一を目指して覇権を争うという壮大なスケールの戦国大河ロマン。重厚な政治劇や戦術、魅力的な武将たちのドラマがリアルに描かれており、「実写映画化や大河ドラマ化されたら非常に見応えがありそう」「実写の重厚な世界観で見てみたい」と、映像化への高い期待が寄せられました。
▼回答者コメント
「比較的実写化しやすくて、原作からかけ離れないような気がする」（40代女性／神奈川県）
「実写に近い作風で実写化することでさらに違った雰囲気を感じることができそうなため」（30代男性／京都府）
「あの世界観をどこまで忠実に再現できるかだけど、できたらすごそう」（30代女性／神奈川県）
見事1位に輝いたのは、『あかね噺』でした。現代を舞台にした落語家の成長物語であり、ファンタジー要素がない現実的なドラマだからこそ、「実写化との親和性が非常に高い」と圧倒的な支持を集めました。実力派の若手俳優が主人公のあかねをどう演じるのか、そしてベテラン俳優陣による重厚な師匠たちの高座を見てみたいというファンの熱い声が集まり、堂々の1位となりました。
▼回答者コメント
「落語の迫力や登場人物の表情が実写でどう表現されるのか見てみたいからです。演技力のある俳優が演じたら、さらに熱くなりそうです」（30代女性／宮崎県）
「実写ドラマ化がすぐにできそう。ストーリー前提の落語の寄席ならば、聞きやすいのかとおもいます」（40代女性／大阪府）
「いずれ実写化されるのは間違いない題材だと思います」（30代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：『日本三國』／23票
2位にランクインしたのは、『日本三國』です。文明崩壊後の日本が3つの国に分かれ、再び統一を目指して覇権を争うという壮大なスケールの戦国大河ロマン。重厚な政治劇や戦術、魅力的な武将たちのドラマがリアルに描かれており、「実写映画化や大河ドラマ化されたら非常に見応えがありそう」「実写の重厚な世界観で見てみたい」と、映像化への高い期待が寄せられました。
「比較的実写化しやすくて、原作からかけ離れないような気がする」（40代女性／神奈川県）
「実写に近い作風で実写化することでさらに違った雰囲気を感じることができそうなため」（30代男性／京都府）
「あの世界観をどこまで忠実に再現できるかだけど、できたらすごそう」（30代女性／神奈川県）
1位：『あかね噺』／62票
見事1位に輝いたのは、『あかね噺』でした。現代を舞台にした落語家の成長物語であり、ファンタジー要素がない現実的なドラマだからこそ、「実写化との親和性が非常に高い」と圧倒的な支持を集めました。実力派の若手俳優が主人公のあかねをどう演じるのか、そしてベテラン俳優陣による重厚な師匠たちの高座を見てみたいというファンの熱い声が集まり、堂々の1位となりました。
▼回答者コメント
「落語の迫力や登場人物の表情が実写でどう表現されるのか見てみたいからです。演技力のある俳優が演じたら、さらに熱くなりそうです」（30代女性／宮崎県）
「実写ドラマ化がすぐにできそう。ストーリー前提の落語の寄席ならば、聞きやすいのかとおもいます」（40代女性／大阪府）
「いずれ実写化されるのは間違いない題材だと思います」（30代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)