人気の「限定車」がカタログモデルに

ステランティス ジャパンは2026年6月9日、ジープのミッドサイズSUV「Commander（コマンダー）」に新グレード「Overland（オーバーランド）」を追加し、同日より全国のジープ正規ディーラーにて発売しました。

ジープのコマンダーは、ブランドが誇る高い悪路走破性と、7人乗り3列シートの実用性、そして洗練された都会的なSUVデザインを融合したミッドサイズSUVです。

【画像】超カッコイイ！ これが644万円の新「“3列7人乗り”SUV」です！ 画像で見る（12枚）

ボディサイズは全長4770mm×全幅1860mm×全高1730mm。これは国産の人気SUVであるトヨタ「ハリアー」（全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm）と比較すると、全長がプラス30mm、全幅がプラス5mmとほぼ同じサイズ感であり、日本の街中や駐車場でも非常に扱いやすいことがわかります。

その一方で全高はハリアーより70mm高く設定されており、スクエアで力強いプロポーションと、3列目シートまでゆとりある居住空間を両立しています。

これまでコマンダーは「Limited（リミテッド）」の単一グレードで展開されてきましたが、今回追加されたオーバーランドは、より上質な内外装を備えた最上級グレードに位置づけられます。

実はこのオーバーランド、2024年4月に初めて限定車として登場して以来、2024年11月や2025年6月にも限定販売され、大好評を博した人気モデルです。ユーザーからの高い支持を受け、今回待望のカタログ（通常）モデルとしてラインナップに加わることになりました。

エクステリアは、ホイールフレアやフロント・リアのフェイシア、シルモールディングをボディ同色にペイントし、都会的で洗練された統一感のあるスタイリングを実現。足元には、ダイヤモンドカットとグラナイトクリスタルアクセントが施された専用の18インチアルミホイールを装着し、力強さと精緻さを際立たせています。

インテリアも特別感に溢れています。フロントに“OVERLAND”の刺繍があしらわれた合成皮革シートは、公式には「明るい琥珀色」と表現される、ベージュのように明るく華やかな「テュペロブラウン」を採用しています。

さらに、インストルメントボルスターにはスウェード素材の「エンペラドールブラウン（濃い茶色）」を使用し、素材スタイリングとカラーコンビネーションで品格ある室内空間を演出しています。

さらに、これまでコマンダーユーザーから非常に支持が高かったオプション装備「デュアルペインパノラミックサンルーフ」を標準搭載。3列シートの室内全体に、圧倒的な開放感と明るい自然光をもたらします。

パワートレインには、最高出力170馬力・最大トルク350Nmを発揮する2リッター直列4気筒ターボディーゼルエンジンを搭載。これに電子制御式9速ATと、オンデマンド方式の4輪駆動システムが組み合わされ、街乗りからアウトドアまで力強く快適な走りを実現します。

ボディカラーは「パールホワイトトライコート」「ブリリアントブラッククリスタル」「グレーマグネシオメタリック」の3色が設定され、いずれもテュペロブラウンの内装と美しいコントラストを描きます。

コマンダー オーバーランドの価格（消費税込）は、644万円となっています。