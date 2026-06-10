グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は北海道出身のOL秘書兼業グラドル・さとみあいさんのイベントの模様をお届けします！

☆北海道出身の色白Hカップ! ふんわり"会社員のお姉さん"がOL秘書設定



1stDVD『相思相愛』(竹書房)先行イベント＠ソフマップAKIBAアミューズメント館（2026年5月24日）





●さとみあい

4月8日生まれ 北海道出身 T166cm B93 W63 H95

北海道出身の色白Hカップのふんわり"会社員のお姉さん"。OL秘書兼業グラドルのイメージDVDデビュー作。ニット展開シーンでは、メガネも着用しております。色白Hカップのグラビア映えするボディとしっとり大人な癒し系感に注目です。

―――1stDVDですね。

さとみ はい、まだ発売1週間前（イベント時）なんですけど。

―――先行イベントなんですね、

さとみ はい、先行イベントです。珍しいそうです。

―――そうですね、DVDでは珍しいですね。

さとみ SNSを始めてから、みなさんの前に出るのが今日初めてなんです。みなさん、どういう反応になるか、っていうのがすごくドキドキしてます。

―――DVDの中身は見ましたか。

さとみ えーと、そうですね、チェックとかでは見ました。

―――見た感想は？

さとみ 撮影の時、あまり時間がなかったし衣装もたくさんあったので、うまく撮れているかなってドキドキしたんですけど、可愛く撮っていただけたかなと思います（笑）。

―――ロケはいつくらいに、どちらで？

さとみ 2月の下旬に沖縄で撮影してきました。

―――設定、ストーリー、役柄はどんな感じですか？

さとみ 私、昼間は実際にOLをしていて、秘書のような仕事をしているんです。それにちなんで、上司の部長といっしょに沖縄の出張に行くという設定になってます。

―――御本人のお気に入りとか、オススメのシーンをいくつか教えてください。

さとみ まず朝のベッドでノーブラタンクトップで起こすシーンがあるんですけど、爽やかな感じで、可愛く撮れたんじゃないかなと思います。

―――ジャケットの表紙のレオタードはどんなシーンですか？

さとみ （超ハイレグで脱ぎかけで）結構、際どいですよね（笑）。

実はこの時、偶然猫がたくさんいるロケ場所で。私、ネコが大好きで、自分も猫をたくさん飼っているんですけど、そこにネコちゃんがいてくれたことに、ちょっと運命を感じました。

しかも、そのネコちゃんが懐いてカメラに入ってくれたんですね。偶然の共同出演ができて、癒されながら撮ったシーンです。

―――大人の色気が特に出ているシーンはありますか？

さとみ それで言ったら、部長の前でお酒を飲みながら脱いでいっちゃうシーンだと思います。

―――このDVD、自己採点で点数は何点くらいですか？

さとみ 100点満点中、80点ぐらい。なぜかというと、最初の作品なので、未熟な部分があったと思いますし、あまり時間がない中、もっと自分を仕上げていたらと。

もし、次のチャンスがあれば、もっといいものを作りたいなという気持ちを込めて。80点くらいです。

―――グラビア業界でお仕事をするようになったきっかけを教えてください。

さとみ もともとグラビアアイドルさんが好きで、憧れがありました。実は1年くらい前に、こちらのソフマップAKIBAアミューズメント館に、お客さんとして来たことがあるんです。

―――誰のイベントですか？

さとみ 天野ちよちゃんのイベントです。実際に近くで見て本当に可愛くて、自分もこんなふうに憧れられる存在になりたいと思いました。そんな中で今回チャンスをいただけたので、頑張ってみようと思ったのがきっかけです。

―――グラビアにおけるチャームポイントを教えてください。

さとみ えーーと。「色が白いね」って言われることが多いので、色白のところ。あと背も166cmあるので、脚が長いほうかなと（笑）。そのへんがチャームポイントです。

―――グラビアでの今後の目標をお願いします。

さとみ グラビアでまず、有名な雑誌に載りたい。あと、井口裕香サンが憧れなんですけど、声のお仕事も出来たらなって思ってます。

―――お知らせできる情報などはありますか？

さとみ Instagramを中心に（SNSを）発信してますので、そちらを見ていただけますと、もっと知っていただけるのではないかと思います。これからはTikTokライブとかも頑張っていきたいと思うので、よろしくお願いします。

＊ ＊ ＊

というわけで、色白Hカップの道産子グラドルというだけでも、私的にはポイントが高いのです。

しかも高身長の美脚でグラビア映えが抜群ですし。OL秘書兼任ということで、取材にもしっかり落ち着いた受けこたえで、その中にもしっとり癒し系のお姉さん感ありです。

石原さとみサン似ということでも話題のようで、それもあって名前が"さとみあい"なのかな。取材した写真を確認していたら、私には佐藤江梨子サン似にも見えましたが。とにかく"会社員のお姉さん"グラドルの今後が気になります。

【画像】色白Hカップのふんわりボディ

取材・文・撮影／北川昌弘