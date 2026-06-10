“はぴだんぶい”当りくじに新作登場！ 夏フェスデザインの「ぬいぐるみ」などラインナップ
サンリオの“はぴだんぶい"を題材にした当りくじの新作が、6月12日（金）から、全国の「ローソン」店舗および「サンリオショップ」などで発売される。
【写真】2等は各キャラクターのぬいぐるみ！ 景品ラインナップ一覧
■ポップで楽しいデザイン
今回登場するのは、はぴだんぶいのメンバーが夏フェス満喫する様子を描いた、楽しいデザインのアイテムがそろう全25種＋ラストスペシャル賞から成る当りくじ。
1等には、ワイヤレススピーカー機能を搭載した「光るアクリルスタンドステージ」が用意される。
続く2等には、はぴだんぶいの各キャラクターの「ぬいぐるみ」をラインナップ。そのほか、各キャラクターの「マスコット」や「サコッシュ」、ライブ気分を盛り上げる「マフラータオル」、普段使いしやすい「タンブラー」、便利な「収納ボックス」など、日常使いからコレクションまで楽しめるアイテムも並ぶ。
さらに、最後のくじを引くともらえるラストスペシャル賞には、裏表で異なるデザインの「クッション」が登場。加えて、くじ紙についている応募番号で参加できるエンタメチャンスキャンペーンではメンバーが集結した「Tシャツ」が抽選で50人に当たる。
【写真】2等は各キャラクターのぬいぐるみ！ 景品ラインナップ一覧
■ポップで楽しいデザイン
今回登場するのは、はぴだんぶいのメンバーが夏フェス満喫する様子を描いた、楽しいデザインのアイテムがそろう全25種＋ラストスペシャル賞から成る当りくじ。
1等には、ワイヤレススピーカー機能を搭載した「光るアクリルスタンドステージ」が用意される。
さらに、最後のくじを引くともらえるラストスペシャル賞には、裏表で異なるデザインの「クッション」が登場。加えて、くじ紙についている応募番号で参加できるエンタメチャンスキャンペーンではメンバーが集結した「Tシャツ」が抽選で50人に当たる。