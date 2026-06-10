「スケバン刑事」などで知られ、現在は米ロサンゼルス在住の女優・中村由真（５６）が今年４月、結婚２０周年を迎えた。ＳＮＳではＬＡでの日常を発信し、反響を呼んでいる。

中村は２００５年にＬＡに語学留学。０６年に１６歳年上の米国人弁護士と再婚し、２人の女の子の母となった。

８日付では「６月のカリフォルニアは、午前中はどんよりで、午後から晴れてくるといったカンジの毎日です」「パラソルの下で遅めのランチをいただいてきました」とサングラスをかけ、屋外の席に座った写真をアップ。

「最近家族みんなでハマってるスナック。アメリカバージョンのきのこの山。日本バージョンより美味しかったりします」とアメリカでの商品名とみられる「Ｃｈｏｃｏｒｏｏｍｓ」（※英語できのこ＝ｍｕｓｈｒｏｏｍ）と書かれた小袋にはいった米国版「きのこの山」の写真も添えた。

この投稿には「初めて見ました」「きのこの山が世界進出していたとは？！」「袋のパッケージが新鮮」「アメリカ版きのこの山、めっちゃ気になる…！」「タケノコの里はないのかなぁ？」などの反応が寄せられている。