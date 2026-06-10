暑くなってくると毎日でも食べたくなるアイス。実は今、常温で保存できて、冷凍庫のスペースを取らずに凍らせることができるものがあるんです。自宅で安く作れるアイデアもご紹介します。

【写真で見る】食べたいときに凍らせる「パウチ型アイス」

ソフトクリーム界の“フェラーリ”？ 高級マシンでの舌触り

東京・港区にある「DOLCE TACUBO Caffe」は、人気イタリアンレストランが手がけるカフェです。

まるで花束のようなひらひらとしたソフトクリームが人気。甘さ控えめのスッキリとした味わいで、多い日は300個以上売れるんだそう。（ミルク/800円）

お客さん

「すごくなめらか。生クリームっぽいと言うか」

使っているのは“ソフトクリーム界のフェラーリ”と呼ばれる高級マシン「カルピジャーニ」。

DOLCE TACUBO Caffe スタッフ 加藤結花さん

「（カルピジャーニは）空気を多く含ませることができるので、軽くなめらかな舌触りのソフトクリームに仕上がります」

その食感に子どもも、手が止まりません。

子ども

「めっちゃおいしい」

贅沢アイスが大盛況な一方で、あるお手軽アイスがいま急拡大しているんです。

常温保存OKでコンパクト お手軽アイス拡大中

アイスと言っても名称は「清涼飲料水」となっています。

実はいま常温で保存できる「清涼飲料水」、そして食べたいときに凍らせる「パウチ型アイス」が急拡大しているんです。

モモやマンゴーなどフルーツ味はもちろん、ラムネやサワーなど夏にぴったりのさわやかな味もあります。

▼友桝飲料 果実アイス/各種 140円前後 ※店舗により異なる

▼友桝飲料 凍ル堂/各種 140円前後 ※店舗により異なる

「シャリッと！デザートシリーズ」は、果肉がごろごろと入っていて食感も楽しめます。

▼はごろもフーズ シャリッと！デザートシリーズ/200円 ※参考小売価格（税抜き）

さらにカルディコーヒーファームでは、イチゴミルクや宇治金時など、かき氷でおなじみの味を再現したものも。

▼もへじ 凍らせておいしいシリーズ/198円〜 ※取り扱いは店舗により異なる

味のレパートリーが豊富なパウチ型アイス。とあるメーカーではわずか1年で売り上げが3倍に急増していたんです。

なぜパウチ型が人気？背景には家庭の「冷凍庫事情」

なぜいま、ここまで広がりを見せているのか。愛好家に聞きました。

アイス研究家 シズリーナ荒井さん

「冷凍庫がパンパンな家庭が多い。自分のタイミングで凍らせて食べられるのが、まず1つの需要としてある」

500人に聞いたアンケートでは、8割が冷凍庫のスペースが足りないと答えています。

街の人

「冷凍庫パンパンなので、これだったらスッと入る」

箱形のアイスは入らなくても、薄いパウチ型なら冷凍庫の隙間にもフィット。

何かと便利なパウチ型アイス。実はいま、数量限定の挑戦的な味も登場しています。

アイス研究家 シズリーナ荒井さん

「最新のものだとドリアンのパウチ型のアイスも出るような情報が入ってきています」

▼友桝飲料 果実アイス ドリアン（4月20日〜 数量限定販売）/140円前後 ※店舗により異なる

ドリアン初挑戦という人でもクリーミーな甘さと、ねっとり食感を楽しめるアイスとなっています。

簡単＆リーズナブル！自宅で作れる簡単パウチ型アイス

こうしたパウチ型アイスは実は、自宅でも簡単に作ることができます。

用意するものは、100円ショップなどで手に入る、▼製氷袋と、▼フルーツの缶詰です。

（1）ミカンの果肉を袋に入れる（今回は1袋あたり8個ほど）

（2）シロップを注ぐ

※ポイント：袋の上部に余裕を持たせる

缶詰を袋に「入れるだけ」で、冷凍庫の隙間を使って「垂直」に立てて凍らせます。実際に作ってみると1つの缶詰から、4本のアイスができました。

缶詰と製氷袋4枚で約199円なので1本あたり49.7円。約50円で、とっても簡単にリーズナブルなアイスが完成しました。

出水麻衣キャスター

「シロップなので甘いのかなと思いきや、凍らせると非常に心地いい甘さ。シャリシャリした中のミカンが最高においしいですよ」

小さく切ったフルーツを袋に入れてシロップを注ぐだけなので、モモやパイナップルなどの缶詰でも美味しく作ることができます。

出水麻衣キャスター

「こんなに手軽に手ごろにできるというのはちょっと発見でした。暑さ対策のクールダウンとして、部活の合間などに差し入れされたら、すごくいいのではないでしょうか」

皆さんもお好きなアイスで、ジメジメした梅雨を乗り切りましょう。