◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）

３歳ダート３冠の頂点レースは１６頭（ＪＲＡ４頭、南関東９頭、他地区３頭）によって争われた。

西村淳也騎手騎乗のロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）は２番手追走で進めるも、４着に敗れ、羽田盃２着からの雪辱はならなかった。

同馬は昨年７月に、中京の芝２０００メートル新馬戦でデビューＶ。４戦目からはダートへ矛先を変え、オープンのポインセチアＳで２勝目を挙げ、続く京浜盃では３馬身差をつけ重賞初勝利。１冠目の羽田盃は１番人気に支持されるも２着だった。

勝ったのは２番人気のフィンガー（戸崎圭太騎手）。ハナを奪って逃げ切り、羽田盃に続く２冠達成となった。勝ち時計は２分４秒４。２着は１番人気のシルバーレシオ（岩田望来騎手）、３着は４番人気のリアライズグリント（坂井瑠星騎手）が入った。

西村淳也騎手（ロックターミガン＝４着）「スタートは良かったけど、勝ち馬に主張されました。ついては行ったけど、最後は苦しくなってしまった」

吉村智洋騎手（ゴッドフェンサー＝５着）「前半若干遅れ気味になったけど、ちょっと促したらついていけた。最後しっかり伸びていたし、初めての距離でも、思っていた以上に頑張ってくれました」