かごしま南北600キロです。鹿児島県日置市の山あいにあった荒れた棚田。住民たちが再び耕して植えたアジサイが今、見頃を迎えています。

日置市日吉町草見の山あい。石垣の棚田に、色とりどりのアジサイが花を咲かせています。

棚田はかつて長年使われず、荒れていました。20年ほど前、近くでカフェを営む今別府ちづるさんと家族でアジサイを植え、よみがえらせました。

（今別府ちづるさん）「小さい頃は米を植えていた棚田。だんだん作らなくなり、20年ぐらいそのままだった。下の段だけでもお花を植えようかなと」

20段の棚田に咲く500株を超えるアジサイ。ピンクや薄紫の花が田園風景を彩っています。

（鹿児島市から）「すごいですね、ここは。きれいな段々畑にアジサイがきれいに咲いて」

（今別府ちづるさん）「昔の田園風景とか、みなさん懐かしく思われるみたいで。そういうのを聞くと、やってよかったなと。こちらも本当にうれしい」

アジサイは今月下旬まで楽しめそうだということです。

撮影は、MBCふるさと特派員の小島忠義さんでした。

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