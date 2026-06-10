タレント・関根勤が９日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。

宮川大輔をゲストに招き「【今だから語れる話】宮川大輔がすべらない話で有名な覗きエピソードや吉本印天然素材時代の苦悩などをぶっちゃけ！」と題した動画を公開した。

宮川は、若手芸人らで組んだユニット・吉本印天然素材の活動を回想。ナインティナイン・岡村隆史、矢部浩之の人気がスゴかったと振り返った。

「ナインティナインは若かったんですけど、やっぱりこう、グッと。（人気になったのは）早かったですね。もう、本当ここまで上り詰める速さっていうか。あれ見せられた時にスゴいなと思いましたし」と話した。

つづけて「そんときに『僕らはダンスを踊りたくて、お笑いになったんちゃう！』っていうのをピンピンに尖がってたんで、めちゃくちゃ言うてましたね。元々、岡村はブレイクダンスとかやってて。そっから、（ダンスを）やっててのお笑いやったんで。自分が通ってた道というか。『なんで、こんなダンスをみんなでやらなあかんねん』って。で、僕らもレベル低いですから」と話した。

つづけて「まあ、僕とかは（ダンスが）嫌じゃなかったんですけど。あと、もうフジモン（ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史）とかも楽しんでましたけどね」と述懐。

関根が「フジモンが電車の中で天素のメンバーと帰ってて。で、矢部くんが『あんたとは友達になれんわ！』って言ったら、（座席の）ポールを持って泣いたっていう？」と聞くと、宮川は「そんなこと、よくご存知ですね」と苦笑。「たぶん、そんとき泣いてはりました。ようフジモンは矢部に泣かされてましたけどね」と、後輩の矢部が先輩のフジモンを泣かせていたと振り返った。

宮川は「でも（矢部は）優しかったりするんですよ。僕が京都に住んでて。大阪に引っ越しすんのも『大輔、僕、車大きいのあるし、引っ越し手伝ってあげるわ』とか。そっから大阪の家とかも引っ越しやってくれたりとか。一番、初めは天素の頃、仲良かったですね」と話していた。