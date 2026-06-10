武道キャスター

スタジオには、気象予報士の平島さんです。きょう6月10日は「時の記念日」です。天気予報でも「時間」は大切な要素ですよね。



平島気象予報士

たとえば「あすの未明からは雨が降る見込みです」とか、「昼すぎから夜のはじめ頃にかけて風が強まりそうです」など、時間を表す言葉はいろいろ登場しますが「夜のはじめって何時から？」と思っている方もいると思います。





実はこれらの表現は、気象庁が明確に定めています。天気予報では、1日24時間を3時間ごと8つの区分に分けています。一番わかりやすいのは、きょう花火が上がった正午を境に「昼前」と「昼すぎ」ですね。そして、日付が変わる午前0時から3時は「未明」。3時から6時は「明け方」です。武道キャスターいまの時期だと、午前4時ごろにはもう空が白んでいますが、冬だとまだ暗いですよね。季節によって「明け方」の体感は違うかもしれませんね。平島気象予報士では武道さん、「夕方」と「夜のはじめ頃」の境目は何時だと思いますか？気象の世界では、午後3時からが「夕方」、そして午後6時からが「夜のはじめ頃」です。なのでちょうど今の時間は「夜のはじめ頃」です。武道キャスターこの「夕方」と「夜のはじめごろ」は、ニュースで「こんにちは」と「こんばんは」の使い分けに一番困る時間帯です。今の時期だと午後5時あたりは、まだ明るいので「こんにちは」でも違和感はないですが、冬だと暗いので「こんばんは」ですよね。この「夜のはじめ頃」ですが、実は2007年に改正された言葉で、それまでは「宵のうち」と言ってました。変更の理由は、気象庁の調査で、若い世代を中心に「宵のうち」と聞くと、もっと遅い「夜の10時や11時くらい」をイメージする人が多く、言葉の捉え方にずれがあったためだそうです。武道キャスター表現も時代によって変わるんですね。平島気象予報士ちなみに気象の世界では、午後9時から午前0時までが「夜遅く」です。そして「日中」は、午前9時から午後6時までの9時間を指します。武道キャスターこれから天気予報を見るときはぜひ、この「時間」を表す言葉にも注目してみてください。