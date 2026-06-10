R-指定の妻・江藤菜摘、3歳長男が“パパの仕事”に気づいた瞬間を明かす「かわい〜！」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月9日（火）の同番組には、1児のママ・新川優愛、2児のママ・江藤菜摘、1児のママ・岡田結実がゲスト出演した。

江藤は、夫であるR-指定（Creepy Nuts）と3歳長男の微笑ましいエピソードを語り…。

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江藤は、2022年にR-指定と結婚。その翌年に長男を、翌々年に長女を出産し、2人の子育てに奮闘している。

今年5月の大型連休には、江藤が3歳になる長男と、Creepy Nutsが出演する音楽フェスを鑑賞。R-指定がステージに登場すると、長男は「えっ？」と驚き、これがきっかけでパパの職業を知ったようで、「ダダがおっきいこえでおうたうたってた！」と話していたという。

それ以降長男は、R-指定が仕事に行く＝「おっきいうたを作ってくる」と理解し、「がんばってね！」とグーサインを向けて送り出すのだそう。

江藤が明かしたこのエピソードに、その場にいる全員が「かわい〜！」と笑顔に。そんななかで岡田は、「お父さんがR-指定さんってもう最強じゃないですか！ウチ（ますだおかだ・岡田圭右）は“閉店ガラガラ”ばっかりやってたのでうらやましいです」と語り、スタジオの笑いを誘った。