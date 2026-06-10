サバンナ・バナナズ公式Instagramは6月6日に投稿を更新し、元日本ハムの杉谷拳士（35）が登場するダンス動画を公開した。投稿では、杉谷がチームカラーの黄色いユニフォーム姿で、ポケモン関連の楽曲「めざせポケモンマスター」に合わせたウォークアップパフォーマンスを披露。エンタメ性あふれる野球で知られるサバンナ・バナナズらしい演出の中、杉谷が会場を明るく盛り上げている。

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公開された動画では、杉谷がチームメートに囲まれながら笑顔でキレキレのダンスを披露している。周囲ではポンポンを手にしたメンバーが一緒に踊り、スタンドの観客も巻き込むにぎやかな雰囲気に。杉谷はダンスの最中にヘルメットを被り、バットを手にしたパフォーマンスも見せ、グラウンド全体をショーのように盛り上げている。

【画像】黄色のユニフォーム姿でダンスを披露する杉谷（画像はSavannah Bananas公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「杉谷さん本当にいい顔 最高です」「やっぱり拳士くんはサバンナバナナズが似合うなあ！！！！」「まさかのポケモン30周年を盛り上げる1人に杉谷さんが担っていたとは！」「人を楽しませる、正に天職ですね」といった称賛と喜びの声が寄せられている。