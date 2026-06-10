本日の【上場来高値更新】 ツガミ、三菱ＵＦＪなど31銘柄
本日の日経平均株価は、米ハイテク株安や中東情勢の緊迫化でリスク回避の売りが優勢となり、前日比1237円安の6万4179円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は31社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、5月の工作機械受注好調推移を材料視されたツガミ <6101> [東証Ｐ]、ＵＢＳ証券が目標株価を3400円→3900円に引き上げた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]など。そのほか、ケーズホールディングス <8282> [東証Ｐ]、カナモト <9678> [東証Ｐ]の2社は3日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6178> 日本郵政 東Ｐ サービス業
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<8795> Ｔ＆Ｄ 東Ｐ 保険業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9678> カナモト 東Ｐ サービス業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、5月の工作機械受注好調推移を材料視されたツガミ <6101> [東証Ｐ]、ＵＢＳ証券が目標株価を3400円→3900円に引き上げた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]など。そのほか、ケーズホールディングス <8282> [東証Ｐ]、カナモト <9678> [東証Ｐ]の2社は3日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6178> 日本郵政 東Ｐ サービス業
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<8795> Ｔ＆Ｄ 東Ｐ 保険業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9678> カナモト 東Ｐ サービス業
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