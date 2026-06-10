11日は晴れても天気の急変に注意が必要です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■広い範囲で青空広がる 午後は天気急変に注意

11日（木）は移動性の高気圧に覆われる影響で、北日本から西日本にかけて晴れる所が多くなるでしょう。日差しの力で気温が上がり、西日本や東日本を中心に最高気温が25℃以上の夏日になりそうです。東京の最高気温も25℃と、9日ぶりに夏日が復活する予想です。東海から西では内陸を中心に気温が上がり、30℃以上の真夏日になる所もあるでしょう。湿度は低いのでカラッとした暑さになりますが、熱中症にはお気をつけください。

午後は上空に寒気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定になるでしょう。北海道から中国地方にかけて、山沿いを中心に雨雲が発生しやすく、夕方以降は関東の平野部にも雨雲が流れ込む恐れがあります。久しぶりに洗濯物を外に干して乾かしたい所ですが、干しっぱなしにするのは控えた方が良いでしょう。空模様の変化に注意をしながら、早めに取り込むようにすると安心です。

■12日は更に不安定に 急な強い雨や雷雨の恐れ

12日（金）は上空の寒気が更に強まる予想で、北日本や東日本では大気の状態が非常に不安定になりそうです。局地的に雷雲が発達して急に激しい雨が降ってきたり、竜巻などの突風を伴う恐れもあります。空が急に暗くなったり、冷たい風が吹いてきたりするなど、積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に避難するようにしましょう。

■沖縄や奄美は梅雨空続く

梅雨前線は沖縄や奄美付近に停滞する予想で、11日朝にかけて前線上の低気圧が通過する予想です。沖縄では雷を伴って非常に激しい雨の降る恐れがあります。日中は雨が止む所も多くなりますが、夕方以降は先島諸島で再び雨が強まるでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいる所もあるため、土砂災害には引き続き警戒が必要です。

■週末は厳しい暑さ 週明けにかけては再び大雨注意

13日（土）は広く晴れる予想で、最高気温が30℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。東京も29℃と7月並みの暑さが戻ってきそうです。名古屋は32℃まで上がる予想で、熱中症には十分な注意が必要です。

14日（日）は前線上の低気圧が九州に近づく予想で、西日本を中心に雨が降るでしょう。九州南部や奄美、沖縄では警報級の大雨になる恐れがあります。15日（月）は東日本の太平洋側でもまとまった雨となりそうです。この雨の影響で気温が大幅に下がり、東京の最高気温は21℃までしか上がらないでしょう。気温の変化が大きくなりますので、体調の管理にはお気をつけください。