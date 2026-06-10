8人組女性アイドルグループ、log you（ログユー）が10日、東京・渋谷のライブハウス「Spotify O−EAST」で初のワンマンライブを開催した。

約800人のファンの声援が飛び交う中、小浜菜摘（21）が「始まりました〜」とのろしを上げて「ろぐいん・ろぐゆー！」でスタート。息つく暇もないノンストップの全力パフォーマンスで「桜色オーバーレイ」「初恋モーメント」「恋のススメ」や新曲「ナツコイ」「青春のベールをまとって」などを続けた。自己紹介タイムはあったが、本編の10曲を歌い終えるまではまとまったMCはなし。ステージを縦横無尽に走り回り、何度もジャンプ。息切れもせずに若さを爆発させた。

久保怜音（22）は「私たちはデビューしてから恵まれた環境でたくさんレッスンをしたり、サポートをしてもらっています。なかなか結果を出せずに悩んだりしたけど、皆さんの応援や言葉が支えでした。ログユーの8人は全員がアイドル経験者。アイドルの苦しさを知った上で、またやりたいと集まった8人です。もっともっと大きな景色を見たい。みんなと一緒ならかなえられえると信じています」。

月代来実（24）は「初めてのワンマンライブをログミン（ファンの総称）と過ごせて幸せな時間でした。今日初披露した2曲をひっさげて夏を駆け抜けます。たくさんすてきな思い出を作りましょう。ログユーに付いてきてください」と呼びかけた。

約1時間半で13曲を熱唱。ログユーの8人とファン約800人が心を1つにした初のワンマイライブだった。