女優の有村架純が１０日、都内で主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督、１９日公開）の公開直前トークショーに出席した。

ステージと客席が近い劇場でのイベント。この日着用したのはデニム地のノースリーブドレスで、ややカジュアルな服装。「今日はいつもよりキュッとアットホームな空間なので、皆さんと楽しく時間を過ごせたら」と声を弾ませた。

事前に寄せられたファンからのお悩みにも回答。２７歳女性が結婚、仕事への焦りを持っているという悩みには「私も悩んだ気がする。３０（歳）だ！って構えてしまう自分がいた」と寄り添い。「ここからより技術、実力が問われてくる年代だなと意識した」と”先輩”としてアドバイスした。

３０代女性からの「過去を振り返る瞬間があるか」という質問には「あります」と即答。「悩む時は視野が狭くなるけど、視野を広くして今までの自分のよかったところを振り返る。焦りや不安があるのは、自分と向き合えているということ。考えられていることを誇りに思ってほしい」と背中を押した。

映画は「金塊を下着に隠して密輸した主婦を逮捕」と報じられた実際の事件に着想を得た天野監督によるオリジナル作品。有村は金塊密輸に手を染める主婦・和歌子を演じる。