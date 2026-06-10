◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）

３歳ダート３冠の頂点レースは１６頭（ＪＲＡ４頭、南関東９頭、他地区３頭）によって争われ、岩田望来騎手が騎乗した１番人気でＪＲＡのシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は追い上げ届かず２着に終わった。

同馬は昨年７月に函館でデビュー。芝１８００メートルで６着に終わった。２戦目からはダートへ矛先を変え、未勝利を９馬身差で勝利。１勝クラス卒業には４戦を要したが、オープン初戦となった前走のユニコーンＳで重賞初制覇。勢いに乗ってＪｐｎ１の大舞台に挑んだが、ビッグタイトル獲得はならなかった。

勝ったのは２番人気のフィンガー（戸崎圭太騎手）。羽田盃に続く積極策で、逃げ切って２冠達成となった。勝ち時計は２分４秒４。３着は４番人気のリアライズグリント（坂井瑠星騎手）が入った。

岩田望来騎手（シルバーレシオ＝２着）「一番強い競馬はしてくれました。前半位置を取れる馬ではないのでリズム良く運びました。最後手前を替えていなかったのは残念ですが、力は証明してくれたし、秋以降強い競馬を期待したいです」