タレントでモデルの大河内志保（５４）が近影を公開した。

１０日にインスタグラムで「肌と髪 肌は内臓の鏡、そして外界から身を守るセンサー 天然醸造発酵物を作り触れ合い、食す事は体の内外から微生物を元気にしてくれる。そして、肌から音や光も察知して細胞に伝えます。時には大自然に身を置く事の大切さ 人間が聞き取れない超音波は自然界の川のせせらぎ、木々の擦れる音など、虫の音などに溢れています」と記すと、キャミソール姿の自身の姿をアップ。

「髪を長くしているのは無条件で自然が与えてくれた無償の美しいアイテムだから宝石やブランド物を身につけるより手入れはかかりますが大切にしています。まだ白髪染めはした事はないですが白髪はあっても悪ではありません。体内で起きた悪生物や炎症と戦ってくれたあとの勇者であるという一説もあります。全てが自然界から頂いた尊いギフト」と続けた。

アップの美肌ぶりにフォロワーはほれぼれ。「美しいです。憧れです」「女神様みたいに美しいですね」「圧倒的な美しさですね。内面の美しさが滲み出ています。そのうえでの研究が、最高の美しさに磨きをかけてますね。」「衝撃の可愛さでフリーズしちゃいました…」「ほんと！！いつもお綺麗ですね。大人の女性の気品漂う素敵な貴女です。」「気絶するほど美しい」と絶賛した。

大河内は日本ハムの新庄剛志監督と２０００年に結婚し、０７年に離婚している。