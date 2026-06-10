漫画家でコスプレイヤーとしても活躍する穂波あみが8日、自身のSNSで同日発売の「ヤングキング」(少年画報社)に登場したことを報告した。



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インスタグラムに「穂波あみ初の表紙掲載です!!!! 夢の表紙 よろしくお願いします…!!!」と記し、アップした写真は鮮やかな青に身を包んだ自撮りショット。布の間に走る1本のラインに思わず目を奪われる。さらにX(旧ツイッター)でも登場を知らせ、「橘舞ちゃんと載ってるよ♡ 初表紙!!!です!!!よろしくお願いします!!」と重ねてアピールした。



「今年中に表紙できたら嬉しいな～～と思ってたので本当に… 皆さんが応援してくださったおかげです…!!!」と喜びをつづり、「これからたくさん表紙やらせていただけるようにアンケートもよろしくお願いします…っ」と援護を呼びかけた。



引き締まったウエストが目を引く青の衣装で赤をまとった橘と並んだショットも投稿。「皆様の応援のお陰で念願の初表紙です…!!! ありがとう……!!」と感謝した穂波に、ファンからは「表紙すごい!!!そしてめっちゃ可愛いです」「表紙掲載おめでとうございます」「とても素晴らしい」といった声が届いている。



ほみなみあ名義で「ウルトラジャンプ」で「義母の愛はママならないっ！」を連載する漫画家としての顔のほか、穂波コスプレイヤーとしても活動。今回、表紙でタッグを組んだ橘は会社員から転身し、ミスFLASH2023のグランプリに輝いている。



（よろず～ニュース編集部）